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01:17, 30 сентября 2018

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет сыграть с московским ЦСКА в матче Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет сыграть с московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. По информации издания Marca, валлиец получил травму мышцы бедра во встрече седьмого тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». Матч завершился со счетом 0:0. В скором времени форвард пройдет дополнительное обследование. Встреча ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники».

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