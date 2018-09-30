Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет сыграть с московским ЦСКА в матче Лиги чемпионов

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл не сможет сыграть с московским ЦСКА в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. По информации издания Marca, валлиец получил травму мышцы бедра во встрече седьмого тура чемпионата Испании против мадридского «Атлетико». Матч завершился со счетом 0:0. В скором времени форвард пройдет дополнительное обследование. Встреча ЦСКА — «Реал» состоится 2 октября в Москве на стадионе «Лужники».