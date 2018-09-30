К Земле летит крупный астероид SP1, размером с футбольное поле
Он движется со скоростью примерно 60 тысяч километров в час. 3 октября он сблизится с нашей планетой на расстояние примерно 6 миллионов километров, сообщили в НАСА. Хотя это в 15 раз больше, чем от Земли до Луны, астрономы признали астероид околоземным объектом, так как дистанция относительно небольшая.
Комментарии4
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dadmorose 30 сентября 2018 | 01:32
Ты покинул пояс свой родной, а к Земле ты так и не пристал...
ludvig14 30 сентября 2018 | 01:43
таки зачем нам футбольное поле? чм мы уже провели, а это и попилить не успеем...
neon999 30 сентября 2018 | 01:54
Угробит Землю не метеорит, а тот отмороженый упырь, кто будет заниматься ядерным шантажом и решит показать,
что он ценит жизнь своих подданых меньше, чем его более цивилизованные "партнеры".
kisa2000 30 сентября 2018 | 01:56
страшно, аж жуть.......