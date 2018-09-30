К Земле летит крупный астероид SP1, размером с футбольное поле

Он движется со скоростью примерно 60 тысяч километров в час. 3 октября он сблизится с нашей планетой на расстояние примерно 6 миллионов километров, сообщили в НАСА. Хотя это в 15 раз больше, чем от Земли до Луны, астрономы признали астероид околоземным объектом, так как дистанция относительно небольшая.