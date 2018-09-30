В Москве в результате ДТП с участием маршрутки пострадали пять человек
Одного из них доставили в больницу медицинским вертолетом, передает РИА Новости. По данным агентства, авария произошла на Новорижском шоссе. Всего в салоне находились 18 человек. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
Комментарии1
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benin_papa__ 30 сентября 2018 | 01:43
Хренли там выяснять.
По территории РФ двигалось транспортное средство.
Все, можно ставить точку.
Поскольку действие происходило именно на территории РФ, шансов добраться до места назначения у данного ТС было не избыточно много, так скажем.
А уж что именно послужило причиной аварии, не суть важно.
Толи водитель был не вполне адекватен, толи маршрутка неисправна, толи сам на встречку выехал, толи ему в лоб выехал какой урод, без разницы.
Проживание на территории РФ является персональным риском каждого проживающего на территории РФ.