Сербы заблокировали грузовиками проезд по магистральной автотрассе Косовская Митровица – Рибарич в городе Зубин Поток

К месту также прибыли автомобили из состава международных сил США под руководством НАТО, которые несут ответственность за обеспечение стабильности в Косово, передают местные СМИ. Сербы заблокировали проезд к озеру Газиводе и расположенной на нем ГЭС в знак протеста против проведения учений косовского спецназа. По словам сербов, к косовским силовикам прибыло подкрепление из Албании.