Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить совета и поддержки у Владимира Путина

Президент Сербии Александр Вучич после обострения ситуации в стране намерен попросить совета и поддержки у Владимира Путина. По его словам, он обсудит во время встречи с российским лидером все важные вопросы для Сербии, а в приоритете будет ситуация в Косово. Выступая на пресс-конференции Вучич заявил, что не хотел, чтобы на территории его страны происходили крупные военные конфликты, и поэтому сделает все возможное, чтобы сохранить мир, пишет сербское издание «Вечерние новости».

Накануне глава Сербии привел вооруженные силы в полную боевую готовность после того, как к административной границе страны и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские.