01:07,
30 сентября 2018
Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить совета и поддержки у Владимира Путина
Президент Сербии Александр Вучич после обострения ситуации в стране намерен попросить совета и поддержки у Владимира Путина. По его словам, он обсудит во время встречи с российским лидером все важные вопросы для Сербии, а в приоритете будет ситуация в Косово. Выступая на пресс-конференции Вучич заявил, что не хотел, чтобы на территории его страны происходили крупные военные конфликты, и поэтому сделает все возможное, чтобы сохранить мир, пишет сербское издание «Вечерние новости».
Накануне глава Сербии привел вооруженные силы в полную боевую готовность после того, как к административной границе страны и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские.
Комментарии16
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antimalin 30 сентября 2018 | 01:26
Накануне глава Сербии привел вооруженные силы в полную боевую готовность после того, как к административной границе страны и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские.
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Молодцы, редакторы сайта.
Вот именно, Автономный край Косово и Метохия.
Неотъемлемая территория Сербии.
И "административная граница" - тоже правильно и корректно.
nepeanois 30 сентября 2018 | 01:33
antimalin: вы главное не забывайте то же самое про абхазиянаш и юо-наш говорить.
maxcarev 30 сентября 2018 | 01:36
С неменьшим успехом он может попросить помощи у Ксении Собчак :)
beregov_net 30 сентября 2018 | 01:41
antimalin: Это репост из сербского издания "Вечерние новости" при чём тут ЭХО ?
teleo 30 сентября 2018 | 01:33
На самом деле Сербия еще никогда не была так близка к НАТО, как сейчас. За прошедшие пять лет было проведено 44 учения с США, а с Российской Федерацией — всего шесть. В рамках «Партнерства ради мира» Сербия приняла участие в общей сложности в 23 учениях. Все они проводились на территории стран-членов НАТО, а на следующий год планируется проведение подобных учений уже на территории Сербии. С 2014 года Сербия получила от стран-членов НАТО 12 миллионов евро помощи, а Россия в последний раз оказывала финансовую поддержку в 2014 году и направила всего 52 тысячи евро. https://inosmi.ru/politic/20170803/239976151.html
Интересно, кто врет и кому это нужно?
andygo__ru 30 сентября 2018 | 01:43
teleo: Ну, так ведь: ласковый теленок - двух маток сосет. ;) :) :) Вот он, поди, и решил лизнуть... и у путина тоже
tom_tom 30 сентября 2018 | 02:06
Эти воры занимают высшие государственные посты:
Медведев - 18 лет
Набиуллина - 18 лет (с перерывами)
Кириенко - 20 лет (с перерывами)
Матвиенко - 20 лет
Путин - 20 лет
Шойгу - 27 лет
Вы правда думаете, что через 5-6 лет они встанут и уйдут?
salut__521 30 сентября 2018 | 01:36
Ага, фюрер вам насоветует и наподдерживает - враз гражданскую войну получите...
nikvol 30 сентября 2018 | 02:11
salut__521: Ага, фюрер вам насоветует и наподдерживает - враз гражданскую войну получите...
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Вы заблудились во времени, они ее уже получили - причем задолго до Путина и при поддержке американцев. Ровно как Украина.
kara 30 сентября 2018 | 01:40
а ведь это "яйца" Европы и Путин может ими шантажировать
beregov_net 30 сентября 2018 | 01:44
Есть вероятность что сербы собираются при поддержке или с подачи РФ устроить возврат Косово , вот вам и войнушка вот и дестабилизация ЕС
neon999 30 сентября 2018 | 01:47
Деньги российских пенсионеров могут пойти на очередные геополитические комбинации.
solonko 30 сентября 2018 | 02:19
Если хочешь сохранить мир, то Путин - это тот, с кем советоваться надо в самую последнюю очередь.
idruker 30 сентября 2018 | 02:21
Кажется Сербии повезло, что у нее нет общих с Россией границ. А то такая бы началась война России за целостность Сербии, что она бы разлетелась на мелкие кусочки, как Украина
solonko 30 сентября 2018 | 02:24
idruker: Украина, к счастью, не разлетелась, а, скорее, наоборот, консолидировалось. Ну, а временно оккупированные государством-агрессором - Россией, "кусочки", в категорию "разлетелась" никак не вписываются, и будут, конечно, возвращены Украине.
zemljanka 30 сентября 2018 | 02:26
Один из вариантов.
Неужто влезет...