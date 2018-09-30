Z Архив новостей новости
5 16 6 2183
01:07, 30 сентября 2018

Президент Сербии Александр Вучич намерен попросить совета и поддержки у Владимира Путина

Президент Сербии Александр Вучич после обострения ситуации в стране намерен попросить совета и поддержки у Владимира Путина. По его словам, он обсудит во время встречи с российским лидером все важные вопросы для Сербии, а в приоритете будет ситуация в Косово. Выступая на пресс-конференции Вучич заявил, что не хотел, чтобы на территории его страны происходили крупные военные конфликты, и поэтому сделает все возможное, чтобы сохранить мир, пишет сербское издание «Вечерние новости».
Накануне глава Сербии привел вооруженные силы в полную боевую готовность после того, как к административной границе страны и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские.

Комментарии

16

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

antimalin 30 сентября 2018 | 01:26

Накануне глава Сербии привел вооруженные силы в полную боевую готовность после того, как к административной границе страны и Автономного края Косово и Метохия подошли косовские полицейские.
/////

Молодцы, редакторы сайта.
Вот именно, Автономный край Косово и Метохия.
Неотъемлемая территория Сербии.
И "административная граница" - тоже правильно и корректно.

nepeanois 30 сентября 2018 | 01:33

antimalin: вы главное не забывайте то же самое про абхазиянаш и юо-наш говорить.

maxcarev 30 сентября 2018 | 01:36

С неменьшим успехом он может попросить помощи у Ксении Собчак :)

beregov_net 30 сентября 2018 | 01:41

antimalin: Это репост из сербского издания "Вечерние новости" при чём тут ЭХО ?

teleo 30 сентября 2018 | 01:33

На самом деле Сербия еще никогда не была так близка к НАТО, как сейчас. За прошедшие пять лет было проведено 44 учения с США, а с Российской Федерацией — всего шесть. В рамках «Партнерства ради мира» Сербия приняла участие в общей сложности в 23 учениях. Все они проводились на территории стран-членов НАТО, а на следующий год планируется проведение подобных учений уже на территории Сербии. С 2014 года Сербия получила от стран-членов НАТО 12 миллионов евро помощи, а Россия в последний раз оказывала финансовую поддержку в 2014 году и направила всего 52 тысячи евро. https://inosmi.ru/politic/20170803/239976151.html

Интересно, кто врет и кому это нужно?

andygo__ru 30 сентября 2018 | 01:43

teleo: Ну, так ведь: ласковый теленок - двух маток сосет. ;) :) :) Вот он, поди, и решил лизнуть... и у путина тоже

tom_tom 30 сентября 2018 | 02:06

Эти воры занимают высшие государственные посты:
Медведев - 18 лет
Набиуллина - 18 лет (с перерывами)
Кириенко - 20 лет (с перерывами)
Матвиенко - 20 лет
Путин - 20 лет
Шойгу - 27 лет
Вы правда думаете, что через 5-6 лет они встанут и уйдут?

salut__521 30 сентября 2018 | 01:36

Ага, фюрер вам насоветует и наподдерживает - враз гражданскую войну получите...

nikvol 30 сентября 2018 | 02:11

salut__521: Ага, фюрер вам насоветует и наподдерживает - враз гражданскую войну получите...
====================
Вы заблудились во времени, они ее уже получили - причем задолго до Путина и при поддержке американцев. Ровно как Украина.

kara 30 сентября 2018 | 01:40

а ведь это "яйца" Европы и Путин может ими шантажировать

beregov_net 30 сентября 2018 | 01:44

Есть вероятность что сербы собираются при поддержке или с подачи РФ устроить возврат Косово , вот вам и войнушка вот и дестабилизация ЕС

neon999 30 сентября 2018 | 01:47

Деньги российских пенсионеров могут пойти на очередные геополитические комбинации.

solonko 30 сентября 2018 | 02:19

Если хочешь сохранить мир, то Путин - это тот, с кем советоваться надо в самую последнюю очередь.

idruker 30 сентября 2018 | 02:21

Кажется Сербии повезло, что у нее нет общих с Россией границ. А то такая бы началась война России за целостность Сербии, что она бы разлетелась на мелкие кусочки, как Украина

solonko 30 сентября 2018 | 02:24

idruker: Украина, к счастью, не разлетелась, а, скорее, наоборот, консолидировалось. Ну, а временно оккупированные государством-агрессором - Россией, "кусочки", в категорию "разлетелась" никак не вписываются, и будут, конечно, возвращены Украине.

zemljanka 30 сентября 2018 | 02:26

Один из вариантов.
Неужто влезет...

Самое обсуждаемое

Новости

Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья Выступая на Генассамблее ООН, Павел Филипп призвал Москву прекратить незаконную провокационную деятельность…

5 116 6 7171
Новости

Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь…

5 65 6 44387
Новости

Сергей Лавров призвал страны мира отказаться от зависимости от американской валюты, чтобы ослабить позиции США Российские власти стали задумываться об отказе от американской валюты после того, как США начали вводить санкции…

5 77 6 7225
Блоги

Фото дня

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 126 6 18775 29.09
Kсенцов, фото, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 55716 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17067 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16736 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5646 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Новости

СМИ: Подпись главы УПЦ митрополита Онуфрия в обращении об автокефалии в 1991 году была поставлена под давлением Просьба в свое время была направлена на имя патриарха Московского и всея Руси Алексия II, но затем отозвана…

5 36 6 6328
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 26849 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 60 6 10608 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 8009 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Новости

Кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов пострадал при взрыве в Донецке Ранены еще три человека…

5 41 6 7701
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 45 6 8548 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Мейстер блог Телеграм-канала

Трудно быть Чубайсом Чубайс продолжает вздрагивать от любой тени и считать, что его воспринимают как «Доктора Зло», в то время как он пытался принести в Россию цивилизацию и рынок. Хотя почти всем на него наплевать…

5 57 6 10689 28.09
Kчубайс, общество, политика, мнения
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5805 25.09
Kизраиль, сирия, события

Популярное за неделю

Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 86 6 21408
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 122509 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 65 6 26219 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 184 6 318721 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 97 6 128492 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7301715
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3679174

Сегодня в эфире