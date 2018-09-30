В Петербурге состоится крестный ход против абортов. Верующие пройдут на теплоходах по рекам и каналам города
Крестовоздвиженский крестный ход стартует во второй половине дня от Петропавловской крепости. Верующие собираются на теплоходах пройти по центру города с молитвами о «прекращении детоубийства». Баннеры, которые готовят участники крестного хода, должны напомнить горожанам «о главном бедствии нашего времени» – пишут в группе мероприятия «Воины жизни”сами верующие. Кульминацией крестного хода должен стать спуск на воду двухметрового венка, внутри которого горящими светильниками будет выложена надпись «Не убий», а также выложено изображение ребёнка в утробе. Эту конструкцию участники намерены спустить в сторону очистных сооружений, где, по их мнению, и находят своё пристанище останки младенцев, ежегодно убиваемых абортами.
Две недели назад в Петербурге прошел ещё один крестных ход. Полиция и епархия оценили его численность в 110 тысяч человек, однако, по подсчетам журналистов, на Невском проспекте собралось не больше 15 тысяч верующих.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 00:20
А кого эти воцирковлённые придурки будут призывать не делать аборты, плавая по рекам и каналам?
Русалок, что ли?
Лучше бы со своей надписью "не убий" протестовали против войнушек, развязанных кремлежуликами.
danko1 30 сентября 2018 | 00:36
РПЦ за войны выступает и мракобесы даже говорят, что настоящие патриоты - это те, кто в Донбассе воюют.
Да и сами попы в пьяном виде постоянно людей на дорогах убивают и безнаказанно.
Интересно, сколько из бюджета питерского им на этот ход выделили и опять будут насильно нагонять людей, студентов и бюджетников?
Лучше бы эти деньги на спасение больных людей направили. На это у бандитов и воров во власти денег никогда нет.
ugiazov 30 сентября 2018 | 00:20
Им бы по Донбасу пройтись. Хорошо бы и по Сирии.
perectukin 30 сентября 2018 | 00:23
Странный крестный ход какой-то ...
Скорее катание на теплоходах под музычку с шашлычок под коньячок ...
Прости господи.
valgallian 30 сентября 2018 | 00:39
"Верующие собираются на теплоходах пройти по центру города" - ну, это круто, конечно :)) Только теплоходы вначале придётся поставить на гусеницы :) или картина маслом "Бурлаки на Волге" будет иметь новодел "Бурлаки на Неве" :)
chnch 30 сентября 2018 | 00:55
Аз аявку на массовое мероприятие подавали?
penny 30 сентября 2018 | 01:03
Это дело касается только беременных. И только беременные имеют право за себя решать. Бородатые и пузатые мужики в рясах на беременных не тянут и соответственно не имеют право что то решать и тем более ходить всякими ходами и заплывами.