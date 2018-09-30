Z Архив новостей новости
5 1 6 26
00:05, 30 сентября 2018

В Македонии сегодня пройдет референдум о переименовании страны в Северную Македонию

В случае, если граждане одобрят такое название, республика, как ожидается, сможет претендовать на вступление в НАТО и Евросоюз.

Референдум в Македонии проводится согласно договоренностям с Грецией, достигнутым в июне этого года. До последнего времени Афины блокировали вступление балканской страны в НАТО и ЕС из-за ее названия, поскольку в Греции есть область Македония. Согласно опросам, большинство жителей бывшей югославской республики – чуть более 70% — поддерживают смену названия страны, пишет Би-би-си. Однако большое значение также имеет явка: референдум состоится, если на него придут более половины избирателей. Сейчас же в голосовании, согласно опросам, планируют принять участие менее 60% граждан, и социологи прогнозируют, что этот показатель может уменьшиться. Переименованию Македонии противятся евроскептики, находящиеся в оппозиции. Они предлагают бойкотировать референдум. Эту идею также поддержал президент страны Георге Иванов. Кроме того, голосование не имеет юридической силы. Решение позднее должен будет принять парламент двумя третями голосов. Однако у правящей коалиции во главе с социал-демократами, которых возглавляет премьер Зоран Заев, такого количества депутатов нет.

Подписание соглашения между Афинами и Скопье и подготовка к референдуму в Македонии сопровождалась массовыми акциями протеста в обеих странах.

Комментарии

1

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

abborigen 30 сентября 2018 | 00:20

Дурдом какой то. Пашто македонцы должны переименовываться? Мобыть Монголию переименуем,чоб Китай не напрягался внутренней Монголии, или Грузию, т.к. в Штатах имеется таковой(ежели на английском писАть)?

Самое обсуждаемое

Новости

Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья Выступая на Генассамблее ООН, Павел Филипп призвал Москву прекратить незаконную провокационную деятельность…

5 98 6 6663
Новости

Крушение российского Ил-20 в Сирии может иметь более серьезные последствия, заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху не уточнил, о чем идет речь…

5 61 6 43612
Новости

Сергей Лавров призвал страны мира отказаться от зависимости от американской валюты, чтобы ослабить позиции США Российские власти стали задумываться об отказе от американской валюты после того, как США начали вводить санкции…

5 74 6 6890
Блоги

Фото дня

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 117 6 16972 29.09
Kсенцов, фото, события
Новости

Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации Он утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка…

5 62 6 10192
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 337 6 55707 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17063 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16723 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5644 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Новости

СМИ: Подпись главы УПЦ митрополита Онуфрия в обращении об автокефалии в 1991 году была поставлена под давлением Просьба в свое время была направлена на имя патриарха Московского и всея Руси Алексия II, но затем отозвана…

5 36 6 6291
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 26840 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 60 6 10599 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Новости

Кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов пострадал при взрыве в Донецке Ранены еще три человека…

5 41 6 7656
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 8000 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 45 6 8337 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5787 25.09
Kизраиль, сирия, события

Популярное за неделю

Новости

Бывшего офицера спецслужб пытались отравить из-за того, что он начал расследовать деятельность российских ЧВК После нападения у него проявились симптомы, похожие на те, что были у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова…

5 58 6 16449
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 121891 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 64 6 26125 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 184 6 318629 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 97 6 128329 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7301213
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3679056

Сегодня в эфире