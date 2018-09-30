В РПЦ призвали не тиражировать ложную новость о нападении на Киево-Печерскую лавру
Вреда от распространения неверной информации намного больше, чем пользы от того, если бы она была правдивой, написал в своем телеграм-канале официальный представитель РПЦ Владимир Легойда. Ранее об угрозах захвата монастырей на Украине сообщили наместники Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры. Ситуация обострилась на фоне возможного предоставления Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.
Комментарии6
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novyyrusic 30 сентября 2018 | 00:19
Дураки распространяют ложь и не понимают, что ложь будет быстро разоблачена и вообще уничтожит репутацию РПЦ в Украине, которой уже и так практически нет.
danko1 30 сентября 2018 | 00:26
novyyrusic: Попы перешли на тяжелые наркотики?
Легойда сам уже не помнит, что он сам и другие пугали кровопролитием, если у РПЦ храмы отберут, то грозили нападением на них. Мракобесы в РПЦ, гэбэшники, презирающие Учение и Бога.
ugiazov 30 сентября 2018 | 00:23
Сами растиражировали идею религиозных столкновений, теперь жди дураков, которые готовы лоб расшибить.
valgallian 30 сентября 2018 | 00:29
Дорогая редакция, передайте этому Легойде, чтоб выслал тазепам в Почаевскую Лавру тамошнему смотрящему Владимиру, который на сайте Лавры взывает к властям Украины об отмене декрета Ленина :))
slovoidelo199 30 сентября 2018 | 00:31
пытаются сварганить "Казус белли" ?
davi__koloradov 30 сентября 2018 | 00:33
запутинским псам главное гавкать на Украину в расчете, что осадочек останется.