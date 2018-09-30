В РПЦ призвали не тиражировать ложную новость о нападении на Киево-Печерскую лавру

Вреда от распространения неверной информации намного больше, чем пользы от того, если бы она была правдивой, написал в своем телеграм-канале официальный представитель РПЦ Владимир Легойда. Ранее об угрозах захвата монастырей на Украине сообщили наместники Киево-Печерской лавры и Почаевской лавры. Ситуация обострилась на фоне возможного предоставления Украинской православной церкви независимости от Московского патриархата.