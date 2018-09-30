Очередные митинги против пенсионной реформы пройдут сегодня сразу в нескольких российских городах

На акции сегодня люди выйдут в Удмуртии, Омской и Оренбургской областях.

Митинг против пенсионной реформы в Омске, который организует местное отделение КПРФ, пройдет на окраине города. Выражать свое несогласие с практически свершившимся фактом коммунистам и их сторонникам предстоит в сквере Молодоженов в Нефтяниках. Начало акции в полдень по местному времени. Если первые акции в Омске были весьма массовыми, то раз от раза активность протестующих становилась все ниже. Еще один согласованный властями протест намечен в удмуртском городе Воткинск. Организаторы пишут в своих листовках: «Чиновники убеждали нас: повышения пенсионного возраста не будет, и они должны ответить за свою ложь». Кстати, во время всероссийской акции сторонников Навального 9 сентября митинг в Воткинске не разрешили – на центральной площади города, как это водится, велись работы по благоустройству. Пройдет акция с требованием сворачивания пенсионной реформы и в Оренбурге. Правда здесь среди требований митингующих будет еще и возвращение прямых выборов мэра.

Несмотря на целую серию протестов против пенсионной реформы, дума одобрила законопроект о повышении возраста выхода на пенсии уже в трех чтениях.