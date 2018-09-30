Корреспонденты «Би-би-си» нашли подтверждения журналистскому расследованию о Петрове и Боширове
Они побывали в селе Березовка Амурской области, где провел детство полковник ГРУ Анатолий Чепига. Издание «Инсайдер» и группа «Беллингкэт» ранее сообщили, что это настоящее имя Боширова, которого вместе с Александром Петровым власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Односельчане Чепиги подтвердили, что он воевал в горячих точках и получил звание героя России. Кроме того, двое жителей Березовки узнали его по фотографиям – один снимок был распространен британской полицией, а другой в виде фото на паспорт фигурировал в публикациях. Ранее с жителями Березовки пообщались журналисты газет «Коммерсант» и «Вашингтон Пост».
Соавтор расследования о Петрове и Боширове Сергей Канев сегодня подтвердил «Эху», что уехал из России.
Комментарии7
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mikhail_spb_ 30 сентября 2018 | 00:13
Я сомневаюсь, была ли у этого убийцы-чепиги мать.
ugiazov 30 сентября 2018 | 00:18
mikhail_spb_: Я не сомневаюсь что таких как он много.
Где больше, у силовиков или у криминала?
stebinmaku 30 сентября 2018 | 00:36
mikhail_spb_: "Я сомневаюсь, была ли у этого убийцы-чепиги мать"
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А кто его уже в убийцы определил, вы что ли? Да и определён ли он сам достоверно?
А сомневаться, это да, это можно. Я вот, например, сомневаюсь, есть ли у эховских троллей матери, или у них одна мать - материнская плата заокеанского сервера..
gordy 30 сентября 2018 | 00:42
"Корреспонденты «Би-би-си» нашли подтверждения журналистскому расследованию о Петрове и Боширове"
Это часть русского плана: для них специально отстроили поддельную деревню и завтра русские скажут, что ея нет?
nigelliri56 30 сентября 2018 | 00:35
Да, однако, полковник, Герой России, убийца и почти педераст.
koleg197 30 сентября 2018 | 00:37
да,,,он это,сколько раз коров пасли
nigelliri56 30 сентября 2018 | 00:57
koleg197: Так ить Люберецкий собор откель взялси? От теда же.