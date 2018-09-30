"Корреспонденты «Би-би-си» нашли подтверждения журналистскому расследованию о Петрове и Боширове"

Они побывали в селе Березовка Амурской области, где провел детство полковник ГРУ Анатолий Чепига. Издание «Инсайдер» и группа «Беллингкэт» ранее сообщили, что это настоящее имя Боширова, которого вместе с Александром Петровым власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Односельчане Чепиги подтвердили, что он воевал в горячих точках и получил звание героя России. Кроме того, двое жителей Березовки узнали его по фотографиям – один снимок был распространен британской полицией, а другой в виде фото на паспорт фигурировал в публикациях. Ранее с жителями Березовки пообщались журналисты газет «Коммерсант» и «Вашингтон Пост».

Соавтор расследования о Петрове и Боширове Сергей Канев сегодня подтвердил «Эху», что уехал из России.