Личные данные известных британских политиков попали в открытый доступ
Среди тех, кого затронула утечка, министр финансов Филипп Хаммонд и бывший глава МИДа Борис Джонсон,а также журналисты, которые освещают открывающуюся сегодня в Бирмингеме ежегодную конференцию Консервативной партии. Как передает канал Sky News, источником утечки стало специально разработанное для работы на этой конференции приложение для звонков по мобильной телефонной связи.
Комментарии2
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tuman13 29 сентября 2018 | 23:07
А где же рука русского хакера с балалайкой?
nikmart001 29 сентября 2018 | 23:32
tuman13: Вы внимательней читайте, там про приложение для телефона говорится, а его как раз русские хакеры и разрабатывали, ну чтобы потом не взламывать. А ведь изначально просто хотели сэкономить, бесплатно друг с другом общаться.