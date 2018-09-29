Личные данные известных британских политиков попали в открытый доступ

Среди тех, кого затронула утечка, министр финансов Филипп Хаммонд и бывший глава МИДа Борис Джонсон,а также журналисты, которые освещают открывающуюся сегодня в Бирмингеме ежегодную конференцию Консервативной партии. Как передает канал Sky News, источником утечки стало специально разработанное для работы на этой конференции приложение для звонков по мобильной телефонной связи.