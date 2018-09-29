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23:01, 29 сентября 2018

Глава Ингушетии пригрозил привлечь к ответственности критиков его соглашения с Чечней

«Я хочу предупредить тех, кто открыто оскорбляет чиновников, скрываясь за блогами, не создавайте виток конфликта в республике», — сказал Юнус-Бек Евкуров на совещании с членами правительства республики. По его словам, пользователи соцсетей должны отвечать за свои слова, если в них есть признаки публичного призыва к экстремизму или же несанкционированным акциям протеста, передает «Интерфакс». В среду главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о границе между республиками. Стороны обменялись равноценными территориями. Это вызвало протесты в Ингушетии.

Комментарии

3

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vinnidi 29 сентября 2018 | 23:10

А ведь вроде бывший воин- афганец- а как быстро и с готовностью лег по акадЭмика!!!

zloy_sok 29 сентября 2018 | 23:23

У нас демократия и гласность! Всех кто не согласен - расстрелять!

ramun 29 сентября 2018 | 23:26

В России все гандоны ненавидят Горбачева за гласность.

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