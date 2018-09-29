Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший глава Роспотребнадзора утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка, передает радио «Говорит Москва». Впрочем, многие сексологи эту точку зрения не разделяют.
Комментарии28
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cromwel 29 сентября 2018 | 23:04
Видно выводы основаны на личном печальном опыте.
stebinmaku 29 сентября 2018 | 23:10
Вместе с семенем при мастурбации утекают мозги нации..
midnightblues 29 сентября 2018 | 23:18
cromwel: онанищенко
hastings 29 сентября 2018 | 23:19
cromwel: в советское время о таком даже и подумать не могли ибо знали что это грех. А потом это веяние пришло к нам с Запада...
polikarpich 29 сентября 2018 | 23:21
hastings: А кто сказал, где написано, что это грех?
midnightblues 29 сентября 2018 | 23:27
hastings: hastings: в совке продавалось все я вся
это было общество без морали
shanyuk 29 сентября 2018 | 23:33
cromwel: Мало того. Поже, в школе его дразнили Гена Онанищенко.
matsam 29 сентября 2018 | 23:06
Если Онищенко против мастурбации, то я за !!!
zemljanka 29 сентября 2018 | 23:06
Называется сурогатный секс.
Рекомендуется врачами.
Откуда выползло это недоразумение с проблемами...
cromwel 29 сентября 2018 | 23:06
Вон Петя Верзилов дрочил в музее и чем все для него закончилось.
polikarpich 29 сентября 2018 | 23:07
Этот санитарный шизик Вонищенко всё никак не успокоится?
Это же надо - "зампред по образованию и науке"!!!
aler_il1 29 сентября 2018 | 23:07
А он что, сексолог? Или так, любитель?
dsa_dsf 29 сентября 2018 | 23:08
Надо запретить на законодательном уровне
ivfn 29 сентября 2018 | 23:08
Товарищи! Все на борьбу с мировым онанизмом! Крепкой рукой задушим гидру онанизма!
ivanbel 29 сентября 2018 | 23:10
Онищенко до сих пор ощущает вред, который ему нанесла мастурбация.
tuman13 29 сентября 2018 | 23:10
А что Онищенко может предложить для снятия пара? Молоденьких училок, как в штатах?
danmestari 29 сентября 2018 | 23:11
Онанизм чрезвычайно полезен: если бы в один давний роковой день Онищенко-старший вздрочнул для снятия сексуального возбуждения, а не залез на Онищенко-маму, то нам бы сейчас не пришлось "наслаждаться" перлами Онищенко-младшего.
polikarpich 29 сентября 2018 | 23:19
danmestari: Он даже со своими прямыми обязанностями, борьбой с глистами, наверное, не справлялся. А тут вдруг такая должность в Госдуме!
cromwel 29 сентября 2018 | 23:12
Кто не дрочит тот Москаль!
alena01 29 сентября 2018 | 23:12
А почему в Думе можно???
neon999 29 сентября 2018 | 23:13
Много всякой хрени учителя вешают детям на уши, но никогда не говорят про вред воровства и насилия.
Потому что это "духовные скрепы" и учителя в этом крепко замазаны сами.
zloy_sok 29 сентября 2018 | 23:14
Надо об этом в ГД рассказывать, они судя по всему от вредных привычек не избавились...
sergo_25_26 29 сентября 2018 | 23:17
спасибо всем. Поржал от души.
salut__521 29 сентября 2018 | 23:22
А путину тогда как сымать приступы озабоченности? С Письковым, что ли?..
cite 29 сентября 2018 | 23:23
онищенко, вот только лысого не гони!
jetsam 29 сентября 2018 | 23:30
типа бактерий в боржоми?
или пестецидов в молдавских винах?
или недостаточно красные турецкие помидоры?
видимо у проституток пенсия маленькая - вечно тявкает...
aleksei123m 29 сентября 2018 | 23:32
При таких должностях и такой круг интересов. Одно слово Онищенко...
ivan14 29 сентября 2018 | 23:33
В России не все встали с колен .