Геннадий Онищенко призвал в школах рассказывать о вреде мастурбации

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке и бывший глава Роспотребнадзора утверждает, что в самоудовлетворении есть определенный риск для полового здоровья ребенка, передает радио «Говорит Москва». Впрочем, многие сексологи эту точку зрения не разделяют.