В Туве, которая лидирует в России по количеству изнасилований, обвиняемые получают крайне мягкое наказание

Вплоть до условного, и это чуть ли не массовая практика, выяснили члены президентского совета по правам человека. В ряде случаев судьи фактически встали на сторону участников группового изнасилования, в том числе и когда жертвой оказалась несовершеннолетняя девушка, сообщает «Новая газета». В таких случаях в приговорах говорится, что потерпевшие спровоцировали насильников своим аморальным поведением. Член СПЧ Елена Масюк отметила, что не встречала подобной судебной практики ни в одном регионе.