В Туве, которая лидирует в России по количеству изнасилований, обвиняемые получают крайне мягкое наказание
Вплоть до условного, и это чуть ли не массовая практика, выяснили члены президентского совета по правам человека. В ряде случаев судьи фактически встали на сторону участников группового изнасилования, в том числе и когда жертвой оказалась несовершеннолетняя девушка, сообщает «Новая газета». В таких случаях в приговорах говорится, что потерпевшие спровоцировали насильников своим аморальным поведением. Член СПЧ Елена Масюк отметила, что не встречала подобной судебной практики ни в одном регионе.
Комментарии5
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serge_moro 29 сентября 2018 | 23:05
Оставаясь врагом страны его рейтинг подымали искусственно ,чтобы создавать видимость,что он немножко и друг страны. Оставаясь вором и хладнокровным убийцей , его рейтинг не понижался искусственно,чтобы создавать иллюзорность,что он немножко ,радеющий отец нации, объединивший раздробленную оргпреступность в одно целое в Кремле.
gonduras_on_colima 29 сентября 2018 | 23:06
serge_moro: Теперь понятно, почему при поездках в Туву старика Кабаева охраняют особо тщательно - кроме Шойгу и щуки, сто раз прошедшей проверку на лояльность, никого к телу не подкускают.
serge_moro 29 сентября 2018 | 23:10
gonduras_on_colima: Питерский выкормыш преступной тамбовской ОПГнаконец был удостоен высочайшего звания президент-УБИЙЦА, президент-ВОР, президент -Враг пенсионеров ,подросков , и еще нерожденных детей. Только с такими высочайшими званиями можно оставаться на плаву и править Россией пожизненно
marmokleber17 29 сентября 2018 | 23:24
serge_moro: Серёга ,ты прохожих не кусаешь ?
kara 29 сентября 2018 | 23:05
а как дела с женским обрезанием в Дагестане? как только гранд не получили, так и тема ушла.