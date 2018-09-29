Президент Турции выступил сегодня вечером с речью в Кельне на открытии самой крупной мечети Германии
Во время первого официального визита в ФРГ Реджеп Тайип Эрдоган также провел переговоры с канцлером Ангелой Меркель и другими немецкими политиками.
Строительство мечети было организовано Турецко-исламским союзом по делам религии и стоило более 30 миллионов евро. В здании могут разместиться около тысячи мусульман. Союз считается центром влияния турецких властей в ФРГ. К открытию мечети ожидалось около 25 тысяч сторонников Эрдогана со всей Германии. Однако бургомистр Кельна Хенриетте Рекер не допустила демонстрации из-за отсутствия концепции безопасности. В результате на открытие пришли 500 приглашенных гостей и перед зданием собрались около полутора тысяч проживающих в Германии турок. Впервые в истории в Кельне было задействовано три тысячи полицейских. Бургомистр города, а также премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет не присутствовали на открытии мечети. Лашет принял Эрдогана в зоне безопасности в аэропорту Кельна, так как владельцы гостевого дворца не захотели предоставить его для встречи по политическим причинам. Ранее 180 приглашенных политиков отказались прийти на государственный банкет в президентском дворце Беллевю в Берлине. Не было на нем и Ангелы Меркель. Прием Эрдогана в Германии оказался как нельзя более прохладным. Канцлер, президент ФРГ и другие политики напомнили ему о пяти гражданах Германии, сидящих без предъявления обвинения в турецких тюрьмах, о нарушении конституционных прав и свобод, а также репрессиях в отношении СМИ и оппозиционеров. В ответ Эрдоган обвинил Германию в расизме и укрывательстве террористов. Так он назвал сторонников движения Гюлена и критически настроенных журналистов. Ангела Меркель пообещала выступить против дискриминации турок в ФРГ.
Несмотря на несколько миллиардов евро, выделенных Евросоюзом, Эрдоган грозится расторгнуть соглашение по сдерживанию сирийских беженцев на своей территории в случае политического давления. Вместе с тем Анкара надеется получить от Брюсселя финансовую поддержку и заинтересована в немецких инвестициях.
Комментарии5
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zemljanka 29 сентября 2018 | 22:15
Поздравления туркам Германии.
Эрдоган - откат от светского государства.
Но искусен. В торговле.
astet 29 сентября 2018 | 22:18
zemljanka: Эрдоган - объединитель земель турецких?
А Германия - исконно турецкая земля?
Немного осталось до этого...
cromwel 29 сентября 2018 | 22:29
Бедные немцы... неведают они что творят. Дальше будет хуже. Мэры городов мусульмане, они же в парламенте, в полиции, судьи и политики.
fresh_breeze 29 сентября 2018 | 22:32
Раньше у Кёльна был только самый большой католический собор, а теперь ещё появилась самая большая мечеть.
Одним словом, есть куда пойти.
parasuk_ 29 сентября 2018 | 22:50
fresh_breeze: http://s019.radikal.ru/i611/1312/23/c5d06357dd99.jpg