Суд в Томске признал незаконным отказ мэрии согласовать митинг «Открытой России»

Суд заставил сотрудников администрации выйти на работу в выходной и предоставить альтернативную площадку, сообщил местному агентству ТВ-2 координатор «Открытой России» Алексей Пряшников. Он отметил, что в администрации города отказались согласовать заявку на несколько площадок под тем предлогом, что там будут проходить различные мероприятия, но на самом деле их не было. Удалось ли провести в итоге намеченный на сегодня митинг, не уточняется.