Суд в Томске признал незаконным отказ мэрии согласовать митинг «Открытой России»
Суд заставил сотрудников администрации выйти на работу в выходной и предоставить альтернативную площадку, сообщил местному агентству ТВ-2 координатор «Открытой России» Алексей Пряшников. Он отметил, что в администрации города отказались согласовать заявку на несколько площадок под тем предлогом, что там будут проходить различные мероприятия, но на самом деле их не было. Удалось ли провести в итоге намеченный на сегодня митинг, не уточняется.
Комментарии5
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banderobab 29 сентября 2018 | 22:09
Вот еще один пример истинной демократии, несмотря на то, что ОР - детище МБХ, а МБХ - ВОР /дважды доказано в Суде/.
cattt 29 сентября 2018 | 22:15
Казалось бы маленький суд , а приятно.
anemon 29 сентября 2018 | 22:26
banderobab: В путинском суде доказано? Не смеши!
polikarpich 29 сентября 2018 | 22:41
banderobab: Желаю тебе всю жизнь судиться в случае надобности исключительно в судах путирашкинского образца. С Хахалевой и ей подобными.
yuryr 29 сентября 2018 | 23:07
А как насчет наказания администраторам за беззакония? Пока еще слабО?