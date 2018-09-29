В Госдуме раскритиковали воронежского губернатора, который выплатил своему заму 23 оклада при увольнении, а потом вернул на работу. Причем, с повышением оклада, пишет «Коммерсант». Такое необходимо жестко пресекать, сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Не встретили понимания действия губернатора-«единоросса» Александра Гусева и в самой «Единой России». В руководстве партии по этому поводу пока не высказывались, но депутат Госдумы от «Единой России» Раиса Кармазина сказала «Эху», что на фоне экономической ситуации в стране подобные выплаты выглядят неуместно.