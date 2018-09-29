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Эксклюзив Эха 22:02, 29 сентября 2018

В Госдуме раскритиковали воронежского губернатора, который выплатил своему заму 23 оклада при увольнении

В Госдуме раскритиковали воронежского губернатора, который выплатил своему заму 23 оклада при увольнении, а потом вернул на работу. Причем, с повышением оклада, пишет «Коммерсант». Такое необходимо жестко пресекать, сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.

Не встретили понимания действия губернатора-«единоросса» Александра Гусева и в самой «Единой России». В руководстве партии по этому поводу пока не высказывались, но депутат Госдумы от «Единой России» Раиса Кармазина сказала «Эху», что на фоне экономической ситуации в стране подобные выплаты выглядят неуместно.

Комментарии

21

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nebo1010 29 сентября 2018 | 22:08

Выплатил. Сказал, что это не нарушает закон. Может быть. Вот пусть сам из своих денег и вернет в бюджет, а не тот, кому было выплачено. Урок будет.

patrikk_2 29 сентября 2018 | 22:14

В Госдуме раскритиковали воронежского губернатора, который выплатил своему заму 23 оклада при увольнении...

Валерий Рашкин конечно тупой и дешёвый популист, но на месте В.Путина, я прямо сегодня уволил бы Александра Гусева и потребовал тщательной аудиторской проверки администрации Воронежской области.

astet 29 сентября 2018 | 22:15

nebo1010: а е это не коррупция -
злоупотребление своими полномочиями???

merelymy 29 сентября 2018 | 22:44

Вообще классный ход: уволил - выплатил - принял - уволил - выплатил ...
А потом можно и не работать.

polsan 29 сентября 2018 | 22:59

merelymy: ..... заметьте, опять не работать! )

nebo1010 29 сентября 2018 | 22:57

astet: Может быть можно и отнести к неэффективному использованию бюджетных денег. А ответственность несет руководитель со всеми вытекающими обстоятельствами. Возмещение. Вот пусть и возмещает тот урон, который нанес своими распоряжениями. В следующий раз думать будет. Да и другим князькам урок.

vinokur 29 сентября 2018 | 23:18

astet: злоупотребление своими полномочиями???\\\\\\\\\\\\\\\\
Рука руку моет -- какое же это злоупотребление?

abuvgrobu 29 сентября 2018 | 22:10

Такое необходимо жестко пресекать, сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин.
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Так в чем же дело ?! ПРесеките. Или только языком трепать ? Мрази пупуевские, сволота ненажорная..

ivanbel 29 сентября 2018 | 22:10

Они не должны иметь права сами себе назначать оклады, выплаты и льготы. Всё этого должны быть указаны в тарифной сетке, которую должен ктверждать парламент.

polsan 29 сентября 2018 | 23:02

ivanbel: они в думе своим всё и подтвердят, их же там большинство от одной партии )

zemljanka 29 сентября 2018 | 22:10

Хитрый закон.
Хозяин - барин.

ivar1964 29 сентября 2018 | 22:21

Раскритиковали? Не странно ли? А мне кажется, что в подобных случаях нужно не критиковать, а подключить закон. Хотя, о чем это я? Какой в России закон?

bekipp 29 сентября 2018 | 22:24

Денег то сколько эти 23 оклада?

agriment 29 сентября 2018 | 23:21

bekipp: 22:24 "Денег то сколько эти 23 оклада?

- Если оклад в месяц составлял 45тыс. руб., то 23 оклада =Один миллион тридцать пять тысяч руб.
из СМИ
"уже в понедельник, 17 сентября, Агибалов постановлением губернатора Гусева был снова назначен на должность врио заместителя главы области с окладом 45 320 руб. Губернатор также распорядился установить Агибалову ежемесячное денежное поощрение в размере 3,1 оклада.

Таким образом, только на должности, не считая пенсии с надбавкой,

Агибалов будет получать более 180 тыс. руб. в месяц."

cromwel 29 сентября 2018 | 22:25

Не просто так он заму выплатил. Видно зам многое знал. И чтоб он молчал подсластил ему уход

dennik 29 сентября 2018 | 22:25

Неуместно мало!? :-)))

orein51 29 сентября 2018 | 22:28

раскритиковали... потому, что мало... вот 323 оклада... это неплохо. но вернули же на работу, - сможет немного подработать (уже с 23-мью окладами)... но надо "тщательнее" - без шума, тихонечко...

kunst54 29 сентября 2018 | 22:39

Затем на развалинах Воронежа...

alexey65 29 сентября 2018 | 22:57

Человек два дня без работы сидел.
Надо же ему было на что-то жить?

spbdweller 29 сентября 2018 | 23:00

на фоне экономической ситуации в стране подобные выплаты выглядят неуместно.
-----------------
т. е. просто время неудачное выбрал, а вообще это нормально, это в порядке вещей

nns33 29 сентября 2018 | 23:02

Подобные выплаты выглядят неуместно,даже если страна в "шоколаде". Это и есть завуалированная коррупция. Увольнять надо таких растратчиков бюджета.

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