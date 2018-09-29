Корреспонденты «Би-би-си» нашли подтверждения журналистскому расследованию о Петрове и Боширове
Они побывали в селе Березовка Амурской области, где провел детство полковник ГРУ Анатолий Чепига. Издание «Инсайдер» и группа «Беллингкэт» ранее сообщили, что это настоящее имя Боширова, которого вместе с Александром Петровым власти Великобритании обвиняют в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Односельчане Чепиги подтвердили, что он воевал в горячих точках и получил звание героя России. Кроме того, двое жителей Березовки узнали его по фотографиям – один снимок был распространен британской полицией, а другой в виде фото на паспорт фигурировал в публикациях. Ранее с жителями Березовки пообщались журналисты газет «Коммерсант» и «Вашингтон Пост».
Соавтор расследования о Петрове и Боширове Сергей Канев сегодня подтвердил «Эху Москвы», что уехал из России. Журналист узнал, что его могут обвинить в подготовке теракта.
В России Канева не могут защитить ни закон, ни общество, сказал «Эху Москвы» писатель и публицист Виктор Шендерович. Ранее в Кремле отказались обсуждать со СМИ личности подозреваемых по делу об отравлении Скрипалей.
Комментарии66
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_2 29 сентября 2018 | 22:07
Корреспонденты «Би-би-си» нашли подтверждения журналистскому расследованию о Петрове и Боширове...
"26 сентября британская организация Bellingcat выступила с утверждением, что настоящее имя Руслана Боширова, одного из двух подозреваемых по делу Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он уроженец деревни Березовка Амурской области и офицер Главного управления Генерального штаба ВС РФ. Одна из жительниц деревни, общавшаяся с Чепигой более 20 лет назад, узнала его по изображениям и голосу Боширова. Но другая землячка Чепиги сказала, что видела его 10 лет назад и тогда он уже был почти лысый...". (Euronews)
gordy 29 сентября 2018 | 22:25
Чего там искать, если сам Чепига не возражает?
serge_moro 29 сентября 2018 | 22:29
gordy: Дело Скрипалей стало визитной карточкой страны,где 20 лет упорно и долго шла Россия к таким удивительным свершениям под руководством несменяемого убийцы и вора.
antiboh 29 сентября 2018 | 22:41
serge_moro: Канев-то уедет,а вот что сделают с НГ?
kara 29 сентября 2018 | 23:08
antiboh: там КАНЫГИН!
tuman13 29 сентября 2018 | 22:47
serge_moro: Дело Скрипалей стало визитной карточкой страны, где иностранцы , живущие в стране, гибнут с пугающей регулярностью. Особенно, когда их смерть вызывает резонанс в нужноим месте и в нужном времени. И есть другие, чью смерть предпочитают спустить на тормозах. Их много больше.
gonduras_on_colima 29 сентября 2018 | 22:57
gordy: // Чего там искать, если сам Чепига не возражает? //
Самое важное то, что активно возражает один из самых намаханных троллей из поварского свинарника.
antipatrik47 29 сентября 2018 | 22:25
patrikk_2: Не канает, Патрик, это такое же утверждение, как и твои комменты.
cilovit 29 сентября 2018 | 22:54
antipatrik47: Вы на фотографии взгляните и увидите что носы разные(там где молодой Чепига нос намного меньше чем у Боширова) ,череп тоже разный ,брови схожи и складки у губ тоже
gonduras_on_colima 29 сентября 2018 | 23:00
cilovit: // череп тоже разный //
На одном фото череп лейтенанта, а на другом полковника.
Здесь вам армия, бросьте ваши демократические замашки - не может череп какого-то занюханного лейтенанта быть таким же, как у полковника, к тому же хероя орды.
prapor111 29 сентября 2018 | 23:21
cilovit: Была команда, потом аав отмашку дал, всё зомбирование прошло на подкорку и либероидный пипл схавал с заглотом, как хаурис мушку.
prapor111 29 сентября 2018 | 23:17
antipatrik47: Не хиляет точно! Антипатрик, это всё, канает для тебя и тебе подобным фраерам. Вы лохи, вам любую туфту прогнать можно, да и гонят черпаками, а вы хлебаете, как свиньи у корыта.
meteor1908 29 сентября 2018 | 22:30
Кобзон в 80-е годы тоже был лысым. А к смерти был довольно волосат.
tonight 29 сентября 2018 | 22:48
meteor1908: У него парик был
vilingrad 29 сентября 2018 | 22:32
patrikk_2: Да ты даже не веришь, когда тебе говорят, что ты болван. Как тебе въехать в следственные улики и журналистские расследования? Твоих мозгов хватает только долдонить про ихтамнебыло. Ты тупее Чепиги и Петрова вмсечте взятых:)
nestor199 29 сентября 2018 | 22:56
vilingrad:Понимаете? Есть улики, а есть журналистское расследование - ничего общего между ними нет.
snikkersnepper 29 сентября 2018 | 22:38
patrikk_2:
Так и у бибисинов та же история, которую эхонько старательно почистило: та тетка, что опознала(?) фотку молодого Чепиги(?) как раз никого не опознала на фото Боширова.
Если собрать все три "свидетельства" (Коммерсант, ВашПо и Бибиси) то вырисовывается совершенно одинаковый алгоритм:
1. Корреспондент приезжает в деревню, в которой Чепиги не было уже лет 20 и начинает выяснять, помнит ли его кто-нибудь.
2. Собеседники слово в слово повторяют ему ту же самую историю, что известна по вменяемой части "расследования" Котов: учился, воевал в горячих точках, получил Героя. Все. То есть о реальной биографии Чепиги после его выпуска из школы (в прошлом тысячелетии, если кто забыл) они знают не больше любого британского корреспондента. Потому, что, как легко понять, они его с тех пор не видели.
3. При этом они, в основном, очень осторожно говорят о похожести человека и фотографии. Если вчитаться, то БОЛЬШИНСТВО свидетелей либо говорит о том, что не похож вообще (Коммерс), либо узнает одну фотографию, но не узнает другую (Бибиси), либо просто говорит, что похож, не утверждая, что это одно лицо (ВашПо). Это только из тех, что попали в материал. Сколько было тех, кто в материал НЕ попал, история умалчивает.
4. При этом КАЖДОМУ корреспонденту удивительно повезло найти 1 (одну) женщину (уж не ту же самую ли?), которая обязательно оказывается знакомой семьи, которая обязательно просит скрыть свое имя, потому что "боится ФСБ" и которая, вот везение, ухитряется опознать не только старую, но и новую фотографию. Человека, которого не видела 20 лет. Единственную фотографию, как-то связывающую Чепигу и Березовку со Скрипалями и Солсбери.
Бывает же, что людям так везет...
idruker 29 сентября 2018 | 22:53
snikkersnepper: Что мешает Киселеву или НТВ съездить в то же село, опросить жителей и опровергнуть наглую ложь инсайдера, BBC и против поливальщиков воды на мельницу русофобов? Ты занимаешься теоретизированием, когда всего то достаточно поставить эксперимент и опровергнуть информацию. Никто из прокремелвеских горлопанов это не делает и даже не пытается, но зато демагогия про отсутствие фициального запроса или очередной вброс льется рекой. Никогда не задумывался почему?
snikkersnepper 29 сентября 2018 | 22:58
idruker:
Вы сейчас с кем разговаривали?
idruker 29 сентября 2018 | 23:04
snikkersnepper: Вопрос был к тебе по поводу твоего поста. Ты welcome ответить, но можешь и смело проигнорировать, если хочешь чтобы вызов к твоей брехне остался без ответа.
nestor199 29 сентября 2018 | 23:07
idruker: А зачем? Ситуацию надо довести до логического конца. Зачем опровергать предоставленную подпиндосниками информацию?
idruker 29 сентября 2018 | 23:13
nestor199: Потому что страна обвиняется в тяжком преступлении. Потому что на сегодняшний день в мире существует широкий консенсус об обстоятельствах и организаторах этого преступления. Опровергнуть эти обвинения - в кровных интересах страны. Не хочет опровергать? Ну и хрен с ней! Пусть ходит в изгоях, если ей так нравится.
nestor199 29 сентября 2018 | 23:20
idruker: Россию обвиняют? А когда Россию не обвиняли?
Опровергать консенсус? Предъявите доказательства.
Изгой? А Северный Поток?
idruker 29 сентября 2018 | 23:29
nestor199: Опять та же шарманка. Запомни: консенсус существует. Выражен голосованием в СБ ООН. Выражен консенсусом санкций ЕС. Сие есть факт. Посему никто тебе ничего доказывать не будет. Не хочешь видеть? Ну и хрен с тобой. Утешай себя мыслью, что тебя послали нахрен без всяких убедительных доказательств.
В моей компании есть трейнинг о корпоративной этике. В частности написано черным по белому, с какими странами / образованиями запрещено иметь дело. Среди перечисленных - Иран, Сев. Корея, республика Крым. Хочешь доказательств, почему компания дискриминирует Крым? Их не будет! Просто не имеет с ним дело - и все.
nersesov 29 сентября 2018 | 23:24
snikkersnepper: обратите внимание, что всё так называемое расследование ведется только на российской стороне. Ищут номера паспортов, просматривают фото выпускников военных училищ, аж в село на Дальнем Востоке добрались. А зачем, спрашивается, в чем смысл?
Почему никто не расследует, чем эти двое занимались в Солсбери и Лондоне? Как они платили за отель, за билеты на поезд в Солсбери, в кафе - наличными или карточкой? Если карточкой, то по номеру карточки можно много выяснить. Выяснять надо , ЧТО они делали в Англии, а нам рассказывают, где они учились, как их зовут и пр.
merelymy 29 сентября 2018 | 22:41
patrikk_2: о другая землячка Чепиги сказала, что видела его 10 лет назад и тогда он уже был почти лысый...".
========
И ты Патрикевна веришь этим беллинг котам, да они маму родную за коврижку госдепа продадут.
Лысый лысый, бородатый
Стукнул Скрипаля лопатой
А он Скрипаля не бил
Потому что не дебил.
К Солсберецкому собору
Он всю жизнь стремился братцы
А теперь без разговору
К Симоньян идет сдаваться.
mayk18_10 29 сентября 2018 | 22:48
patrikk_2: Ну и в чем проблема-пусть лысый Герой России ,Анатолий Чепага-выступит в Раше Тудэй и вытирая пот с лысины-расскажет шо он-не Руслан Баширов...
А Руслан Боширов, держа от волнения за руку Петрова-и вытирая у того пот со лба-расскажет шо он совсем не Анатолий Чепага..А потом они все трое поедут отдыхать в гостиницу с односпальной кроватью...
nestor199 29 сентября 2018 | 22:58
mayk18_10: А с какого перепугу "ЧЕПАГА" должен перед кем-то выступать?
turrinn 29 сентября 2018 | 23:04
nestor199:
выступать не должен.
только дуэль.)
nestor199 29 сентября 2018 | 23:11
turrinn: С "ЧЕПАГОЙ" на дуэль? Вы Какое ВВКОУ оканчивали?
turrinn 29 сентября 2018 | 23:24
nestor199:
/С "ЧЕПАГОЙ" на дуэль?/
мне это на кой?
пусть боширова вызывает.
зы, не понимаю, вам какой интерес ,
за чепагу топить?
писков сказал ведь, нет такого.
nestor199 29 сентября 2018 | 23:28
turrinn: Слова пискова в студию.
mayk18_10 29 сентября 2018 | 23:10
nestor199: Ты как снял ту портупею-стал еще сильней тупее?
Героя России журналюги с БиБиСиторами обвинили в попытке убийства на территории Великобритании и обзвали Русланом Бошировым-любовником Петрова, и соседом по односпальной кровати,..
Заслуженного трехкратного мочильщика чеченцев и однократного но эфффективного терминатора ВСУ -обидели принародно и всемирно? Так шо пусть или вчинит им иск на миллиард деревянных и выступит с обвинением-или застрелится как настоящий российский офицер-если он еще помнит шо это такое и что такое офицерская честь..
Ты Нестор-только числился офицером-поэтому тебе этого не понять
nestor199 29 сентября 2018 | 23:14
mayk18_10: Кого обидели принародно?
nersesov 29 сентября 2018 | 23:18
mayk18_10: а с каких пор в Англии обвинения БиБиСи предъявляет, да еще чтобы должны были оправдываться граждане России ?
real74 29 сентября 2018 | 22:58
patrikk_2: парики никто не отменял.
danko1 29 сентября 2018 | 22:07
За разоблачение преступлений власти и вранья Путина и убить могут, а не только обвинить в теракте и прорыве тоннеля в США через Атлантику.
Путинским судам с их хахалевыми любой абсурд по плечу.
banderobab 29 сентября 2018 | 22:17
Серый, как тот кот, который нагадил, где не положено и... смылся.
Таких обычно подбирают специальные службы, делают укол от бешенства, кастрируют и выпускают на улицу с клипсой на ухе. Клипсой дешевого кота. ;)
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 22:28
danko1: ""Они побывали в селе Березовка Амурской области, где провел детство..."" - кровавый диктаторский кагэбешный режим пускает иностранных журналистов для расследования, уже смешно.
tonight 29 сентября 2018 | 22:52
serhio_25__: А ты хотел что бы их убили как Джамаля? Наверно предприняли меры предосторожности, знают в какой стране работают. Раша как Африка
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 23:04
tonight: ""А ты хотел что бы их убили как Джамаля?"" -Глупая, а просто не пустить их в страну, ты такой вариант не рассматривала? Или США только убивать могут?
mitja_76 29 сентября 2018 | 23:12
tonight: Журналистов убить - мало. Надо все село ликвидировать.
mitja_76 29 сентября 2018 | 23:07
serhio_25__: Куда их должны были не пустить? Вообще в Россию?
Или в с.Березовка? А как? Кордон из бойцов Росгвардии на въезде в это село выставить? Да уж лучше сразу там повесить плакат "Да, Чепигу здесь знают".
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 23:14
mitja_76: ""Куда их должны были не пустить? Вообще в Россию? "" - кровавый диктаторский кагэбешный режим не может остановить иностранных журналистов в своей стране???
tuman13 29 сентября 2018 | 22:51
danko1: Мадама. А просто провести сравнительную экспертизу по фотографиям слабо как Ми-6, так и корреспондентам? Оно, конечно много выгоднее голосить, что "Одна баба сказала"".
nestor199 29 сентября 2018 | 23:01
tuman13: Почему сравнительную? Просто провести экспертизу. Можно даже заплатить эксперту - это будет менее затратно, чем гонять корреспондента на дальний восток.
zemljanka 29 сентября 2018 | 22:08
Спалились.
alexey65 29 сентября 2018 | 22:08
Россия подарила сценаристам сериала о Джеймс Бонде новый сюжет.
Бонд-педик выполняет задание, флиртуя с другим шпионом-мужиком, а не с девушкой, как обычно.
drillerthriller 29 сентября 2018 | 22:10
alexey65: уже был в какой-то серии девушка Бонда - транс.
vinnidi 29 сентября 2018 | 22:56
drillerthriller: Да да была в одной из серий метиска, похожая на транса вы правы!!!
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 22:12
Смешно и уже неитересно.
fresh_breeze 29 сентября 2018 | 22:39
abuvgrobu:
Зато жИла ещё не иссякла, вон уже и Шендерович прибежал с ситом.
salut__521 29 сентября 2018 | 22:15
Подтверждай-не подтверждай, всё равно получишь брехливый лай с фашистской пеной на путриотических клыках. Скукота...
ems1 29 сентября 2018 | 22:24
Тем, кто послал "героя России Чепигу" на это задание, было всё равно на Скрипаля, на его дочь и на их кота. Им было важно засветить Петрова с Бошировым, да так, чтобы тень пала на ГРУ и Путина. Путина попросту подставили с интервью на RT. Какие герои, такое и государство. Это была не операция по устранению Скрипаля, а глубоко продуманная операция по демонизации России, в свете будущей большой войны. Скрипаль оказался жертвенным козлом отпущения.
mayk18_10 29 сентября 2018 | 22:54
ems1: ....Путина просто подставили...
Так никтож и не спорит-известное дело: Царь он хороший...А вот бояре-сплошь из ЦРУ- Госдепы,Ми6 или Моссада...
vinnidi 29 сентября 2018 | 22:58
ems1: С такой богатой фантазией - вам светит место маньки захеровой или место димона пескоструйного!!!
stebinmaku 29 сентября 2018 | 22:26
Завтра корреспонденты «Би-би-си» собираются вместе с Петровым и Бошировым ещё раз побывать в селе Березовка Амурской области, где провел детство полковник ГРУ Анатолий Чепига, чтобы возложить венки на его могилу..
mppv 29 сентября 2018 | 22:31
Где-то это мы уже читали ...
О!
У Высоцкого:
"Вот и первое заданье: в 3.15, возле бани,
Может раньше, может позже остановится такси,
Надо сесть, связать шофера, разыграть простого вора,
А потом про этот случай раструбят по Би-Би-Си.
И еще: оденьтесь свеже и на выставке в Манеже
К вам приблизится мужчина с чемоданом. Скажет он:
"Не хотите ли черешни?" Вы ответите "конечно"
Он вам даст батон с взрывчаткой, принесете мне батон"
fresh_breeze 29 сентября 2018 | 22:36
"Односельчане Чепиги подтвердили, что он воевал в горячих точках"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
А что говорят односельчане Шендеровича? За кого он воюет?
mayk18_10 29 сентября 2018 | 23:00
fresh_breeze: А что говорят односельчане Шендеровича? За кого он воевал?
Заходим в личку:
fresh _breese
Имя-Вячеслав.К
Род занятий
Карательная психиатрия
Город
Люксембург
Ты лучше сам поведай-псих каратель, за кого ты воюешь в люксембургской психушке?
sbk 29 сентября 2018 | 22:37
Какие настырные! Даже отец нации не знает, хотя все спецслужбы у него под рукой, а эти уже во всем разобрались...
Как есть - заговор мировой закулисы!
koleg197 29 сентября 2018 | 22:39
так они же все на бояре,как их словам можно верить?
kp6ic 29 сентября 2018 | 22:47
а кто-то кроме пропагандонов еще сомневается в них?
tuman13 29 сентября 2018 | 22:57
А вот что инкриминируют Петрову и Боширову? Посещение Солсбери? И все? Скотланд-Ярд даже не может доказать, что они вообще были на улице, где дом Скрипаля. Но уже им вешают убийство. Наверное, потому, что они русские, а к дате отравления больше никого рядом не было.
makaraksh 29 сентября 2018 | 23:04
А вроде писали уже, что это село сгорело или утонуло. Кто-то выжил?
tprfrund001 29 сентября 2018 | 23:06
> двое жителей Березовки узнали его по фотографиям
"Это француженка. Жазель. Я её узнал - по ноге".