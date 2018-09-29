В России собираются создать отечественную машину для гонок «Формулы-1»
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что этот вопрос обсуждался на его встрече с автопроизводителями в Сочи в рамках Гран-при России «Формулы-1». По мнению вице-премьера, российский болид появится в течение 10 лет, передает ТАСС.
Комментарии30
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proswen 29 сентября 2018 | 21:05
придурки, перестаньте смешить. очередная херь на базе маськвичь-2140? бугага
uhovostro 29 сентября 2018 | 21:07
proswen: В течении 10 лет уже ни Козака. ни Путина не будет, а бабло поделить сейчас - святое дело)
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eternity88 29 сентября 2018 | 21:34
uhovostro: не, ну чё, бюджет какой-то жалкой макаронной Скудерии - 1,5 трлн рублей в год. чё мы, с пенсионеров што ли не срежем такую малость? всего-то 20%......
kir_pich_101 29 сентября 2018 | 21:08
proswen: Гоночный болид - квинтэссенция разума конструктора и технологии изготовления.
Страна, не умеющая сделать саморез или гвоздь.
ЛОЛ.
antiboh 29 сентября 2018 | 21:28
kir_pich_101: Этточно,гвозди возим из Поднебесной
kulikdim 29 сентября 2018 | 21:16
proswen: Не-а. Даешь очередной инновационно-потешный аж на 100500 патентов нью-ё-мобиль по-прохоровски!
(проект Кортеж за 12 млрд пенсионных нервно курит в сторонке)
zibex 29 сентября 2018 | 21:05
На базе Лады?
mchappy 29 сентября 2018 | 21:06
Это лучшая шутка недели :))))
alexey65 29 сентября 2018 | 22:00
mchappy: Почему шутка? Станцию на Луне уже построили.
Пора браться за болид!
moriak2 29 сентября 2018 | 21:08
Ё - мобиль?
alexey65 29 сентября 2018 | 21:20
moriak2: Ё-мобиль уже был.
Нужно еще одно креативное название.
polsan 29 сентября 2018 | 21:37
alexey65: Ы - мобиль! ))
alexey65 29 сентября 2018 | 21:40
polsan: Что-то в этом есть!
alex_sionist 29 сентября 2018 | 21:09
на шаси калина?
delovoy_podolsk 29 сентября 2018 | 21:09
"По мнению вице-премьера, российский болид появится в течение 10 лет"
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Появится... Даже интересно из какого яйца динозавра они его выколупнут.
dennik 29 сентября 2018 | 21:09
Ну а что, YotaPhonами уже пол мира пользуется, пора пора браться за гоночный болид ...
aleksandr39 29 сентября 2018 | 21:10
Даже дрель в продаже западного производства или с Китая ,а тут "формула " ,рассмешили жулики и воры .
cromwel 29 сентября 2018 | 21:10
А Шмара Багдасарян будет первым пилитом Формулы-1.
perectukin 29 сентября 2018 | 21:11
Опять соберут из немецких запчастей с рулем от Жигуля и назовут Родина .
Одна показуха ...
Зато украдут стоимость самолета.
do2112 29 сентября 2018 | 21:19
на базе АРМАТА а пилотом или соловьёв или киселёв или щейн
sasass 29 сентября 2018 | 21:22
Совсем вышли куда-то из реальной Российской жизни - живут непонятных измерениях ...)))
ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 21:50
sasass: Будете удивлены, но реальная российская жизнь и есть непонятные измерения для цивилизованного мира. (Очень добрый, слегка снисходительный смайлик),
alexey65 29 сентября 2018 | 21:23
Почитал отзывы.
Показалось, что народ отнесся к идее с легким недоверием.
eternity88 29 сентября 2018 | 21:36
alexey65: "народ отнесся к идее с легким недоверием"
и с тяжелым молчаливым одобрением....
alexey65 29 сентября 2018 | 21:32
У нас же шоумен, который в своем шоу с людей трусы и лифчики снимал, уже создавал болид?
Зачем нам второй?
alexey65 29 сентября 2018 | 21:43
alexey65: Фамилию вспомнил -Фоменко. И машина с каким-то смешным названием была: то-ли Глафира, то-ли Маруся....
pepetz 29 сентября 2018 | 21:45
У Козака, наверное. фантазии не хватит представить как будет выглядеть автомобиль через 10 лет. У-у-у-х, догоню.....
hz6691 29 сентября 2018 | 21:58
Вроде как до 1 апреля далеко ...
alexey65 29 сентября 2018 | 22:02
hz6691: В сумасшедшем доме каждый день -1 апреля.