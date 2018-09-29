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21:01, 29 сентября 2018

Мигрант из Афганистана, который напал с ножом на прохожих в Германии, будет направлен на принудительное лечение

Такое решение принял сегодня суд, поскольку у молодого человека обнаружены психические отклонения, сообщили в прокуратуре. Накануне днем в городе Равенсбурге 21-летний беженец ранил трех человек. Полиция не рассматривает этот инцидент как теракт.

Комментарии

8

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cromwel 29 сентября 2018 | 21:08

Отличный вариант для попуаса остаться в Германии. Пошел пырнул ножом и отдыхай в ихних больничках или санатариях. Здорово.

novyrusich 29 сентября 2018 | 21:10

cromwel: Как удобно-то.
напал на посетителей с ножом и кричал при этом "Аллах акбар!", потому что сошел с ума.
А то терактов мусульман стало что-то слишком много.

В совке тех, кто кричал "Долой КПСС" тоже считали сумасшедшими, нормальный человек не может быть против советской власти.

banderobab 29 сентября 2018 | 21:31

Будет по обмену жить в семье бабули Меркель. ;)

yulya_tsikinna__ 29 сентября 2018 | 21:11

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pepetz 29 сентября 2018 | 21:36

В Россию пусть высылают. Там такие до зарезу необходимы. В Лондон, в газету, какую-нибудь послать с ножичком.

koleg197 29 сентября 2018 | 21:55

навищо вы мавпу забижаете?

penny 29 сентября 2018 | 22:00

На приндительные работы его как впрочем и всех остальных...

zollendorf 29 сентября 2018 | 22:02

А когда было ясно что он исламист не понимали что у него психические отклонения?

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