Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, заявил Петр Порошенко
По его словам, это могло бы спровоцировать крупномасштабный конфликт с Россией. Выступая в Харькове, президент Украины добавил, что не допустит штурма Донецка, подобного штурму Грозного во время войны в Чечне, передает издание «Украинская правда».
Комментарии45
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zibex 29 сентября 2018 | 21:03
Это уже не Порошенко будет решать, а Тимошенко.
beregov_net 29 сентября 2018 | 21:12
zibex: и вечный Путин
patrikk_2 29 сентября 2018 | 21:18
Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, заявил Петр Порошенко...
Если Пётр Алексеевич захочет перенести выборы с 31 марта на другое, более позднее время, то штурм Донецка - самый подходящий случай.
novyrusich 29 сентября 2018 | 21:28
patrikk_2:
А как там в России?
Документы об увольнении и назначении Агибалова опубликовал 29 сентября популярный Telegram-канал "Незыгарь". Несколько источников "Коммерсанта" в региональной власти подтвердили их подлинность.
Из документов следует, что в прошлую субботу, 15 сентября, 60-летний Агибалов был уволен с должности врио вице-губернатора Воронежской области в связи с истечением срока трудового договора и отправлен на пенсию.
Опираясь на местный закон, губернатор распорядился выплатить ему единовременное денежное вознаграждение в размере 23 должностных окладов, а также назначить бессрочную доплату к пенсии в размере 75% от среднего заработка. Точная сумма "золотого парашюта" не приводится, "Коммерсант" отмечает, что это несколько сотен тысяч рублей.
Согласно обнародованным документам, уже 17 сентября губернатор Воронежской области назначил Агибалова исполняющим обязанности своего заместителя "до согласования его кандидатуры в порядке, определенном законодательством Российской Федерации".
Агибалов принят на работу с окладом 45 320 рублей и ежемесячным поощрением в размере 3,1 оклада. "С учетом ежемесячных премий доход вице-губернатора составит около 500 тысяч в месяц только официально, и эта сумма является просто немыслимой для простых жителей Воронежа и области", - отмечает "Незыгарь".
"Все было сделано на 100% по закону, но при этом на 100% мерзко. В выходной день, без огласки и сомнений в правильности этого решения", - прокомментировал один из источников "Коммерсанта" в региональной власти.
Сам губернатор Воронежской области выразил уверенность, что человек может получить "положенные ему выплаты" в связи с достижением пенсионного возраста.
ignachio 29 сентября 2018 | 21:40
Главнокомандующий заявил, что если армия Украины самовольно вздумает напасть на Донецк, то он "не допустит".
Не белее оригинальное заявление, чем все остальные.
yulya_tsikinna__ 29 сентября 2018 | 21:12
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novichok_ 29 сентября 2018 | 21:33
yulya_tsikinna__: Очень актуально для эховских хомячков...
tag188 29 сентября 2018 | 21:16
zibex: Это уже не Порошенко будет решать, а Тимошенко.
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Тимошенко этот регион с разрушенной инфраструктурой, на восстановление которой требуются миллиарды долларов, тоже, даром не нужен.
Этот чемодан без ручки, называемый ДНР-ЛНР, по большому счету, вообще, никому не нужен, и России в том числе.
alexsokoll 29 сентября 2018 | 21:17
zibex: Это уже не Порошенко будет решать, а Тимошенко.
---
:))))
Какая разница???
Что порошенко, что тимошенко ничего не решают.
Решают в США, а гауляйтер доводит решение до местной администрации.
beregov_net 29 сентября 2018 | 21:26
alexsokoll: ну конечно , сами украинцы просто таки обожают Россию и русский мир , просто кушать не могут , так любят , это их пиндосы заставили жулика Януковича скинуть , а до этого Кучму
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:28
beregov_net: Поэтому украинцы миллионами ездят работать в Россию.
А Ющенко скинули или как? И почему "скинутый" Кучма был представителем новой власти в Минске?
beregov_net 29 сентября 2018 | 21:46
serhio_25__: Они уже в Европу ездят , у них безвиз ) Кучме не позволили переизбраться и у него , в отличие от Януковича хватило мозгов уйти и не использовать оружие против народа
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:57
beregov_net: ""Они уже в Европу ездят , у них безвиз )"" - а до этого не ездили? Россияне миллионами в Европу ездят с "виз", только отдыхать, а не работать в Польше.
"" Кучме не позволили переизбраться"" - кто не позволил?
""в отличие от Януковича хватило мозгов уйти"" - ку дай уйт и, у него все сроки вышли. Янек согласился уйти и об этом подписал соглашение с Яценюком, Кличко и Тягнибоком в присутствии министров иностранных дел Франции, Польши и Германии.
""не использовать оружие против народа"" - и какое оружие он применил против народа? Безоружные беркутовцы - это и есть оружие против народа?
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:59
beregov_net: ЗЫ: И да, а чего про Ющя умолчал? Ему тоже не дали переизбраться?
glotov 29 сентября 2018 | 21:51
beregov_net: А что это про Ющенку умалчиваем? Президентство гораздо провальнее кучмовского, там и пинок под зад , и "добрая память".
beregov_net 29 сентября 2018 | 21:55
glotov: А где Ющенко ? Нет его
kir_pich_101 29 сентября 2018 | 21:06
Правильно.
Окурку как раз не хватает победоносной войнушки для поднятия своего рейтинга.
Не надо давать повод.
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:10
kir_pich_101: После того как обосрался это сделать военным путем, он уже не может это сделать военным путем. И если Петя не балаболка, то он должен вывести с Донбасса войска.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 21:24
serhio_25__: Зачем же?
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:26
kryimzdick: За тем, что "Украина не будет возвращать Донбасс военным путем". Ты плохо понимаешь написанное?
kryimzdick 29 сентября 2018 | 21:47
serhio_25__: а зачем выводить войска, можно просто не возвращать.
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 22:02
kryimzdick: ""а зачем выводить войска, можно просто не возвращать."" - решили уже похоронить укропскую армию на Донбассе? Котла нет, потерь нет, да?
andy66 29 сентября 2018 | 21:06
можно подумать что президент несменяемый )))))
mihakr 29 сентября 2018 | 21:40
andy66: Порошенко скорее невменяемый
geovit 29 сентября 2018 | 21:10
И СССР военным путём никто не захватывал, а он скукожился и сдох, оставив одну личинку (мордор), но и та скоро высохнет.
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:13
geovit: Так забавно слушать про скукоживание "мордора" от представителя страны, кторая разваливается в данный момент.
zibex 29 сентября 2018 | 21:17
serhio_25__: Кроме России больше никто не разваливается
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:21
zibex: Ой, как Крымом Россия развалилась. А вот Украина вообще не разваливается, вот ни разу не разваливается, просто кремень.
velbkeirf1 29 сентября 2018 | 21:10
А вот почитайте Костомарова, что поляне творили как будто про нынешнее время написано так же иноземцев в страну призывали чтобы закабалить собственный народ оччень интересное чтиво, а шо касается Педро-непросыхающего дык это зубы заговаривает перед холодной зимой
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 21:11
Их устраивает то, что происходит сейчас.
Орать об агрессии, требовать российский газ, получать очередные кредиты, продавать то, что им не принадлежит и воровать.
Они будут продолжать обстрелы и диверсии, убивать людей (их словами, "защищать территории")- и все под песни о каких-либо договоренностях, с помощью янки.
Это худший вид грабителей и бандитов - лживые убийцы.
* Новороссия должна быть свободна и жить мирной жизнью..
beregov_net 29 сентября 2018 | 21:15
abuvgrobu: ну так присоедините , как Крым , чего не хотите ) самим этот Донбасс нах упал
kryimzdick 29 сентября 2018 | 21:24
abuvgrobu: Новороссия это где вообще?
tag188 29 сентября 2018 | 21:12
А зачем его, вообще, возвращать?
Пусть теперь это будет такой витриной "русскага мира", т.е. наглядным пособием того, как жить нельзя.
Донбасс своим примером намертво отбил желание у остального востока Украины на какую-либо интеграцию с Россией.
mihakr 29 сентября 2018 | 21:42
tag188:
/наглядным пособием того, как жить нельзя. /
Это место уже занято Украиной.
kp6ic 29 сентября 2018 | 21:16
и дал команду бендеровским батальонам: пли.
valery_manko 29 сентября 2018 | 21:17
Жители Донецка, те, что еще остались, должны расплатиться за свою дурь. Никто их освобождать не будет, класть ради них сотни солдат никто не станет. Пусть до конца осознают весь тот ужас, который сами и привели в свой город. Так нужно истолковывать слова Порошенко. И это -- правильно. Люди должны понять, что самое страшное -- это когда сбывается мечта идиота. А пока дончан ждет множество развлечений. События этого дня показали, что "двести миллионов" в очереди к свежему гробу -- вопрос дней. Скучать не придется!
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:24
valery_manko: ""Жители Донецка, те, что еще остались, должны расплатиться за свою дурь. Никто их освобождать не будет,"" - кастрюлькогловая дурь во всей красе. За какую дурь они должны расплатиться, если они в оккупации? Кастрюлька, ты уж договаривай.
Кстати, в Донецке чище, че в Киеве, а ЖКХ намного меньше стоит, т.ч. это киевские укропы будут расплачиваться за свою бандеровкую дурь и прикручивать.
gs1112 29 сентября 2018 | 21:35
serhio_25__: Согласна все очень дешево, а рабочая сила вообще даром. От великого счастья там осталось людей не больше половины от 13 года. Наверное разбежались рекламировать "русский мир"
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 21:37
gs1112: Люди разбежались от бандеровских карателей, которые их убивали.
А вот от кого убежали укры из Украины? Сколько там осталось от 13г? Половина? В Киеве или Львове тоже бомбят?
sasass 29 сентября 2018 | 21:24
Будут ждать второго этапа Развала СССР ....
novichok_ 29 сентября 2018 | 21:31
Редкие минуты протрезвления...
estamp 29 сентября 2018 | 21:37
Читаю комменты и вспоминаю какого-то советского еще юмориста. "Мой дед никогда не колебался. А если и колебался, то только вместе с генеральной линией партии"
terens 29 сентября 2018 | 21:40
Наконец-то здравые мысли. Наверное Трамп ему что-то нужное сказал.
salut__521 29 сентября 2018 | 21:55
Разумно. Зачем воевать за то, что фашисты и сами вернут на тарелочке с голубой каёмочкой, как только ихний фюрер сдохнет, да ещё и упрашивать будут, чтоб взяли и сильного пинка не дали. К тому нужно заодно как следует проучить коллаборантские быдломассы, чтоб впредь неповадно было раскрывать свои рты на чужой оккупантский каравай и без того задрипанный...
psixolog 29 сентября 2018 | 21:57
, что не допустит штурма Донецка, подобного штурму Грозного во время войны в Чечне, передает издание «Украинская правда».\\\порош боится киевского котла...