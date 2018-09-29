Президент Владимир Путин сегодня неофициально прилетел в Хакасию, где губернатор был вынужден уйти в отставку
Об этом пишет «Новая газета», информагентства и сайт Кремля о поездке молчат. После провала в первом туре выборов «единоросс» Виктор Зимин, который почти 10 лет руководил регионом, отказался от дальнейшей борьбы. Второй тур будет 7 октября. До этого «единороссы»потерпели поражение уже в трех регионах. В Приморье результаты выборов были отменены, новые будут в декабре. В Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР.
Комментарии15
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kryimzdick 29 сентября 2018 | 21:02
По льду Финского залива
patrikk_2 29 сентября 2018 | 21:12
Об этом пишет «Новая газета», информагентства и сайт Кремля о поездке молчат...
Воспользовались медными редакционными крючками и выковыряли этот "эксклюзив" из жирного очка Дмитрия Муратова?
polsan 29 сентября 2018 | 21:33
patrikk_2: тролль путрик, восставший из очередного бана - спец по чистоте задов друзей, как всегда в своём амплуа про зады! )))
gordy 29 сентября 2018 | 21:49
Под покровом ночи, крадучись, как вор?
tanyaya 29 сентября 2018 | 21:51
Путин уже в той стадии деменции, когда забывают, что месяц-два назад уже приезжал пособирать брусничку. Но в Тыву. Вот и прилетел в Хакасию. 32 вертолёта. 1500 ФСО-шников. Президентский борт. Выходит малорослый старый мущинка с лицом заплывшей жиром и алкоголем бабушки и спрашивает:
- Это Тыва?
- Это Хакасия.
- А где Тыва?
- Это Хакасия.
- А где брусника?
- Это Хакасия. У нас тоже есть брусника.
- А где Шойгу?
- Это Хакасия. У нас найдётся и шойгу.
- Бля ваще как здорово, дайте мне шойгу, заводите моторочку, поеду за брусничкой, 10 лет её не видел и его тоже.
- ?????????? Это Хакасия!
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andy66 29 сентября 2018 | 21:04
какой именно из Путиных? А у него есть полномочия решать такой вопрос? )))
eduard53 29 сентября 2018 | 21:05
Неофициально - это как? Не пользуясь халявным статусом - за свой счёт, что ли?
anemon 29 сентября 2018 | 21:45
eduard53: А у него казенный счет - собственный.
kablukov 29 сентября 2018 | 21:15
Инкогнито?
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 21:16
А зачем он туда явился, пупуев этот ?.. Что, думает своим появлением заставить людей забыть о той жизни, которой они живут каждый день и начать жить жизнью из бравурных новостных репортажей ?.. Прочь, пупуев..
beobachter 29 сентября 2018 | 21:18
Путин прилетел в Хакасию, чтобы побороться за губернаторское кресло. Пока не для себя.....
john_connor 29 сентября 2018 | 21:21
-А чо главный прилетел?
-Посмотреть на провал, - ну что-бы не сильно проваливался... )))
sasass 29 сентября 2018 | 21:28
Путин лично берет в руки все губернаторские штурвалы - пытается обхватить необхватимое ....)))
salut__521 29 сентября 2018 | 22:01
//езидент Владимир Путин сегодня неофициально прилетел в Хакасию, где...//
Значит что-то сам украсть захотел, пока его челядь всё не растащила...