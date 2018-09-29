Сербия привела войска в боевую готовность из-за спецназа Косова
Вооруженные люди подошли к озеру, которое снабжает водой местную гидроэлектростанцию и заняли центр экологии и спорта в общине Зубин Поток, задержав находящихся там сербов, сообщают местные СМИ. Тем временем, как заявил глава этого муниципалитета, спецназ Косова покинул водохранилище.
Комментарии5
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testmeter 29 сентября 2018 | 20:52
ПУТИН, ВВЕДИ!!!
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 21:02
Агрессивная Сербия препятствует мирным албанским косоварам расширять своё жизненное пространство за свой счет, за что им может опять прилететь от гаранта мировой демократии..
antimalin 29 сентября 2018 | 21:03
Это следствие волюнтаристского решения стран Запада по силовому (с помощью войск НАТО) отделению автономного края Косово от Сербии без согласия последней.
tag188 29 сентября 2018 | 21:38
antimalin: И в чем это решение волюнтаристское?
Если что, то на территории бывшей Югославии войны грохотали с 1990 года. Целых 9 лет, пока не вмешался Запад и НАТО. Стоило немного наподдать великосербам, как в регионе установился мир, и бывшие части Югославии стали прекрасно жить и развиваться.
Любой, кто был в той же Хорватии, подтвердит. Так что, раньше надо было вмешаться, гораздо меньше крови бы пролилось.
grigorcar 29 сентября 2018 | 21:21
потепление мирового "климата" подтягивается к делению "горячо".