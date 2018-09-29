Сербия привела войска в боевую готовность из-за спецназа Косова

Вооруженные люди подошли к озеру, которое снабжает водой местную гидроэлектростанцию и заняли центр экологии и спорта в общине Зубин Поток, задержав находящихся там сербов, сообщают местные СМИ. Тем временем, как заявил глава этого муниципалитета, спецназ Косова покинул водохранилище.