Личные данные известных британских политиков попали в открытый доступ
Среди тех, кого затронула утечка, министр финансов Филипп Хаммонд и бывший глава МИДа Борис Джонсон,а также журналисты, которые освещают открывающуюся сегодня в Бирмингеме ежегодную конференцию Консервативной партии. Как передает канал Sky News, источником утечки стало специально разработанное для работы на этой конференции приложение для звонков по мобильной телефонной связи.
Комментарии4
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ura_123 29 сентября 2018 | 20:49
И чё???
banderobab 29 сентября 2018 | 21:01
И какая проблема?
Личные физиологические данные что-ли утекли? И чего застеснялись?
Того, что у них слишком маленькие?? ;)) Пассивным партнерам это, говорят, не важно!!! ;)))))
razval74 29 сентября 2018 | 21:03
ura_123: Счас им позвонит Фантомас
nikmart001 29 сентября 2018 | 20:57
Что, опять Биллингкет что то там расследовало?