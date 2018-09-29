Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья
Выступая на Генассамблее ООН, Павел Филипп призвал Москву прекратить незаконную провокационную деятельность. По его мнению, полный вывод российских войск будет способствовать урегулированию приднестровского конфликта.
Комментарии30
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gosha27 29 сентября 2018 | 20:37
А как же соглашение от 1992 года,где черным по белому написано,что российские войска остаются в Молдове до решения конфликта и решение о выводе принимается только с согласия обоих сторон конфликта???
hz6691 29 сентября 2018 | 20:47
gosha27: Вообще-то, там говориться о выводе войск не позже 2002 г.
antimalin 29 сентября 2018 | 20:55
hz6691: Вообще-то, там говориться о выводе войск не позже 2002 г.
//////
При условии окончательного урегулирования молдавско-приднестровско конфликта.
И по сей день до этого ой как далеко.
beregov_net 29 сентября 2018 | 20:57
antimalin: Конечно далеко , наличие территориального конфликта гарантия не вступления Молдовы в НАТО
testmeter 29 сентября 2018 | 21:04
antimalin: "И по сей день до урегулирования молдавско-приднестровско конфликта ой как далеко" ///
Безусловно, пока там торчат вонючие российские портянки. Они там для этого и торчат, для этого они всунулись и в Абхазию, Осетию и на Донбасс - чтобы сделать эти "народные республики" незаживающими гнойниками на теле стран, пытающихся выйти из под российского влияния
nersesov 29 сентября 2018 | 21:22
testmeter: нам нравится наблюдать, как вы гноитесь ))
raffal 29 сентября 2018 | 21:42
antimalin: gosha27:
После 1992 годы были соглашения в Стамбуле в 1999 году, по которым Россия обязалась (!) вывести все войска с территории Республики Молдова. С 1999 года с российской военной группировки снят статус "миротворцы". Но отношение России к своим договорным обязательствам известно.
Истинные цели оккупации части Молдовы совсем иные. Это наглядный пример имперской, разбойничей политики Москвы, создания "замороженных конфликтов" для дестабилизации обстановки в странах, решивших подписать соглашение об ассоциации с Евросоюзом. И этот пример не единственный. Всё это во вред самой России. Причём, несоразмеримый с сомнительной выгодой. Это вредительская политика в отношении самой России.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 20:47
gosha27: мало ли соглашений нарушила Россия за последние 18 лет?
banderobab 29 сентября 2018 | 20:55
Джипси пытаются рассмешить зрителей, но зал и так хохочет от одного упоминания об их политических амбициях. ;)
Паша! Закрой рот, не окунай свое реноме в экскременты своей глупости. Электорат не простит. ;)
zztop1960 29 сентября 2018 | 20:48
gosha27: В соответствии с решением Стамбульского совещания ОБСЕ (1999), Россия обязалась вывести оружие и весь личный состав с территории ПМР ещё до 2001 года. В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Приднестровья
antimalin 29 сентября 2018 | 20:58
zztop1960: В июне 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призывающую Россию вывести свои войска из Приднестровья
////////
И много ли резолюций Генассамблеи ООН выполнялись за всю историю этой организации?
В особенности, США и Израилем.
raffal 29 сентября 2018 | 21:46
antimalin:
А причём тут США и Израиль, если речь о России?
Или Россия поставила условием вывода войск из Республики Молдова, изменение политики США и Израиля? Кстати, какие резолюции ООН не выполнили США? В последние годы приоритет надругательства на этим всецело принадлежит России.
Пример, кстати, берут с лучшего. Но это нормальные люди.
gosha27 29 сентября 2018 | 21:09
zztop1960:Ну да! Приняла! Пьяный Эльцин подписал ! Он был в таком состоянии,что не понимал ничего!
А Россия выведет войска,согласно Договора 1992 года,как только стороны договорятся между собой!!!!
И прикинь,клоун,что уже почти договорились,согласно плана Козака,но запад сделал все.чтобы российские войска никогда не ушли-сорвал подписание плана Козака!!!!
sinoptik2016 29 сентября 2018 | 20:52
gosha27: Речь идет о тех российских войсках, которые не имеют миротворческого мандата и должны быть выведены с территории Молдавии согласно Стамбульским соглашениям 1999 года, говорит старший аналитик Института по вопросам безопасности ЕС Нику Попеску.
Документы, подписанные в Стамбуле первым президентом России Борисом Ельциным, предусматривали вывод с территории Приднестровья войск и вооружения 14-й армии, которая находилась там, когда Молдавия была республикой в составе СССР. Большая часть войск уже выведена, однако там остаются около тысячи российских военных и 402 миротворца.
gosha27 29 сентября 2018 | 21:19
sinoptik2016: Ну уж если какой то ник попеску это говорит,то тогда конечно!!!!!!!!
Тогда подписи Президентов Молдовы побоку-сам ник попеску сказал!!!Старший аналитик младшего класса церковно приходской школы в оргеевском районе!!!!
Я вижу,ты только только освоил грамоту и научился читать. Научись еще и думать!
gonduras_on_colima 29 сентября 2018 | 21:40
gosha27: // А как же соглашение от 1992 года,где черным по белому написано //
Слышь, поварёныш номерной из тролльчатни, тебе напомнить, что написано чёрным по белому в Будапештском меморандуме?
Который объёмом эдак в одну страничку, и смысл которого не в состоянии запомнить начальник вашего мидовского наркомата Серёга Дебилыбля Лавров.
Так что, как ты там пукнул пару минут назад в лужу - Я вижу,ты только только освоил грамоту и научился читать. Научись еще и думать!
raffal 29 сентября 2018 | 21:49
gosha27:
Ну, совет думать можно смело переадресовать одному малообразованному, вороватому и лживому гопнику из питерской подворотни.
И речь не о "...аналитик младшего класса церковно приходской школы", а межправительственном соглашении от 1999 года, решениях Парламента Республики Молдова и резолюции Генассамблеи ООН.
pavelmistery 29 сентября 2018 | 21:52
gosha27: А как-же договор о дружбе между Украиной и Россией, где четко говорится о принадлежности Крыма? Помните как Кремль в 2014 году подтерся этой бумажкой? )
gosha27 29 сентября 2018 | 21:59
pavelmistery: А что это такое украина? Так называлась какая то хохлострана до 2014 года?
А сейчас уже 2018 год!!! И Крыма нет ! И Донбасса нет!!!!
Бу-га-га!!!!
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 20:46
Обычный популизм. гражданин прекрасно понимаешь, что на его мнение наплевать и растереть. Оно ни о чём. Рассчитано просто на поднятие интереса к собственной фигуре.
Причем тут премьер Молдавии и Республика Преднестровоье?
testmeter 29 сентября 2018 | 20:49
abuvgrobu: "Республика Преднестровоье" ///
А также Ресбуплика Лугандовоньё
beregov_net 29 сентября 2018 | 20:52
abuvgrobu: Ехайте домой , до свидания
sinoptik2016 29 сентября 2018 | 20:54
abuvgrobu: ты хоть сам понял, что написал, истукан тупоголовый?
raffal 29 сентября 2018 | 21:52
abuvgrobu:
Нет никакой "республики приднестровья", а есть созданный Россией бандитский, сепаратистский анклав на территории Республики Молдова, оккупированный российскими войсками, с целью дестабилизации в стране.
Так что, роль России на европейском континенте исключительно деструктивная. И всё это во вред национальным интересам самой России.
antimalin 29 сентября 2018 | 20:53
Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья
/////
А Приднестровье не согласно с таким нелепым требованием Кишинева.
Поэтому никакого вывода российских войск оттуда не будет.
Пусть Кишинев договаривается с Тирасполем по данному вопросу.
raffal 29 сентября 2018 | 21:58
antimalin: А Приднестровье не согласно с таким нелепым требованием Кишинева.
____________________
"Нелепое требование" это требование вывода иностранных войск? Договариваться с сепаратистами, спонсируемыми Россией о чём? Сама Россия с сепаратистскими поползновениями не чикается. А накануне бандитского захвата и оккупации Крыма, Госду(р)ма резко усилила наказание по тяжкой статье УК РФ 280.1 "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации"
Сама Россия чрезвычайно щепетильно относится к любому сепаратистскому поползновению у себя, но всячески поддерживает это на постсоветском пространстве. С вполне определёнными целями, не имеющими ничего общего с интересами тех стран. Впрочем, как и самой России.
tag188 29 сентября 2018 | 20:56
Для решения проблем с Россией, необходимо использовать советско-российские методы.
Можно организовать блокаду Приднестровья, как в свое время СССР организовал блокаду Западного Берлина.
iltrovatore 29 сентября 2018 | 21:12
tag188: Можно организовать блокаду Приднестровья, как в свое время СССР организовал блокаду Западного Берлина.
и это было позорище!
grigorcar 29 сентября 2018 | 21:16
эт не Донбасс, где Россия имеет прямое отношение к истокам конфликта.
кровь в Приднестровье начал проливать Кишинев. Лебедь лишь развел враждующих.
Кишинев пусть сначала наладит нормальные, мирные отношения с Приднестровьем, а тогда уж пусть занимает очередь обиженных.
disdai 29 сентября 2018 | 21:49
grigorcar: эт не Донбасс, где Россия имеет прямое отношение к истокам конфликта.
Вот именно. К истокам конфликта между Молдавией и Приднестровьем имеет прямое отношение Эсесер.
Молдаване в конце 80-х подумывали воссоединится с Румынией.
Но Москва отдала команду Лубянке пресечь эти поползновения.
2 сентября 1990 года т.н. съезд нардепов Приднестровья принял Декларацию об образовании Приднестровской Молдавской Советской Социалистической Республики (ПМССР) со столицей в городе Тирасполь в составе СССР.
Так что рукотворный сепаратизм Приднестровья на совести Кремля и Лубянки.
И реки крови, пролитые тогда ради желания остаться в составе Эсесера, также на совести Кремля и Лубянки.
А т.к. современная России сама себя объявила наследницей Эсесера, то значит та кровь и ее совести.