Воронежский губернатор объяснил выплату 23-х окладов уволенному заму
«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» – сказал «единоросс» Александр Гусев, пишет газета «КоммерсантЪ». Через два дня после увольнения вице-губернатор Юрий Агибалов был назначен на ту же должность. Причем, оклад ему повысили в три раза – до 180 тысяч рублей. Источники газеты в региональной власти сказали, что всё было сделано на 100% по закону, но при этом, на 100% мерзко.
Комментарии22
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kazlevich1949 29 сентября 2018 | 20:36
Молодец... главное не продешевил!
danko1 29 сентября 2018 | 20:41
kazlevich1949: А за какие заслуги ему положены выплаты при упадке экономики и безработице в области?
И почему ему положены, а остальным нет
.Чиновники- это не только самая бесполезная профессия, от которых одни убытки, но и множатся они, как тараканы. И такие же живучие, численность их в 2 раза выше уже чем при СССР, да еще при развале экономики, закрытых заводах и в эпоху интернета.
tanyaya 29 сентября 2018 | 22:00
Я пролагаю, прецедент создан и теперь каждому, кто достиг пенсионного возраста, государство обязано в подарок выплатить по 23 зарплаты.
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 20:48
Пупуевское ворьё хоть тем, хоть иным способом, но делает то, что оно только и умеет делать - хапать, хапать, хапать..
fadey_erei 29 сентября 2018 | 21:09
abuvgrobu:
/Пупуевское ворьё/ в 23-й раз получает "сказочный" оргазм от соития с народом......
Диалектика.
perectukin 29 сентября 2018 | 20:57
Я тоже достиг пенсионного возраста, но мне даже пенсию отказались платить.
Выход один - бомбить Воронеж !
nestor199 29 сентября 2018 | 21:36
perectukin: И кто вам пенсию отказался платить?
При достижении пенсионного возраста Вам, даже если Вы ни одного дня не работали, пенсию платить будут.
andygo__ru 29 сентября 2018 | 21:48
nestor199: "При достижении пенсионного возраста Вам, даже если Вы ни одного дня не работали, пенсию платить будут." ---
--- а тебе, прижопинский?
sab171 29 сентября 2018 | 21:50
nestor199: гастарбайтерам с таджикским паспортом? да ни в жисть на пенсию расчитывать.
delovoy_podolsk 29 сентября 2018 | 20:57
И это всё за деньги налогоплательщиков! Ну, не мразь? У моего юрлица за год осталась задолженность перед налоговой 84 тыс. руб. так на меня в прокуратуру, тюрьмой грозят, а это мразь лёгким движением руки 180 тыс. зарплатку выкружил и в 23 кратном размере выплатил старую, а это значит 180 делим на 3 и умножаем на 23, получаем 1 миллион 380 тыс. рублей. Во банда! Люди на еде экономят, а эти... И вы думаете это только в Воронеже? Это везде так. И эта мразь совершенно спокойно считает это в порядке вещей.
nestor199 29 сентября 2018 | 21:38
delovoy_podolsk: Вы не путайте его шерсть со своей. У него недоимка по налогам есть? А вот у Вас есть.
Мой Вам совет - разгоните свою бухгалтерию.
bja_1950 29 сентября 2018 | 21:01
Ах, хороший был откат!
sergilio 29 сентября 2018 | 21:01
Эффективные манагеры, надо повысить!
grigorcar 29 сентября 2018 | 21:06
параллельная реальность.
"мухи" - население - отдельно, "котлеты" - бонусы, раздариваемые между "своими" за счет бюджета - отдельно.
тот факт, что бюджет - это деньги, высосанные из "мух" - к делу отношения, выходит, не имеет.
omskgregory 29 сентября 2018 | 21:09
А потому и не положены, господин Незнайка, эти выплаты, поскольку производятся они только в случае НАСТОЯЩЕГО УВОЛЬНЕНИЯ, а не фиктивного!
Хищение,хищение,хищение!
По моему оценочному суждению.
nestor199 29 сентября 2018 | 21:41
omskgregory: Есть интересная статья в ТК "увольнение по соглашению сторон"
polikarpich 29 сентября 2018 | 22:03
nestor199: То есть, всё нормально, всё красиво, так оно и должно быть, так держать?
idaforever 29 сентября 2018 | 21:20
какие клевые законы для чинов!
svetnik55 29 сентября 2018 | 21:28
Уволили специально, чтобы выплатить 23 оклада? А половину окладов отстегнул губернатору? А в каком законе говорится о 23 окладах. Это что, всем чиновникам, выходящим на пенсию положено?
sgs 29 сентября 2018 | 21:29
Совесть потерявшие крахоборы..., тут они вспоминают о законности.
nehoroshiy 29 сентября 2018 | 21:39
За символический рубль- дураков нет. Отдавай, что положено.
sab171 29 сентября 2018 | 21:47
молодца, сколько было бомбежек Воронежа а он уцелел, выстоял и вышел на пенсию до 01.01.19 - и заслуженно получил в тройном размере, говорят подводники получают в двойном размере а космонавты в тройном размере, ну и по аналогии с "Провалом" чиновника можно приравнять к космонавтам- получи в тройном, срамота.