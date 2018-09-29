Воронежский губернатор объяснил выплату 23-х окладов уволенному заму

«Человек достиг пенсионного возраста. Почему он не может получить положенные ему выплаты?» – сказал «единоросс» Александр Гусев, пишет газета «КоммерсантЪ». Через два дня после увольнения вице-губернатор Юрий Агибалов был назначен на ту же должность. Причем, оклад ему повысили в три раза – до 180 тысяч рублей. Источники газеты в региональной власти сказали, что всё было сделано на 100% по закону, но при этом, на 100% мерзко.