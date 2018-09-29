Глава Ингушетии пригрозил привлечь к ответственности критиков его соглашения с Чечней
«Я хочу предупредить тех, кто открыто оскорбляет чиновников, скрываясь за блогами, не создавайте виток конфликта в республике», — сказал Юнус-Бек Евкуров на совещании с членами правительства республики. По его словам, пользователи соцсетей должны отвечать за свои слова, если в них есть признаки публичного призыва к экстремизму или же несанкционированным акциям протеста, передает «Интерфакс». В среду главы Ингушетии и Чечни подписали соглашение о границе между республиками. Стороны обменялись равноценными территориями. Это вызвало протесты в Ингушетии.
Комментарии10
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spbdweller 29 сентября 2018 | 20:35
Другими словами: "Всем молчать!"
master_superanalitik 29 сентября 2018 | 21:59
Глава Ингушетии пригрозил привлечь к ответственности критиков его соглашения с Чечней
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Это правильное решение! До присоединения Кавказа к России чеченцы очень часто нападали на своих соседей с целью грабежа. Но Россия была не согласна чтобы чеченцы грабили своих граждан России, а потому более правильным будет чеченцам с соседями договариваться мирным путем, а у Грузии чеченцам следует разрешить присоединить к Чечне Панкисское ущелье, так как грузины отказались от вхождения в состав России. У Грузин земли много, с них не убудет.
nds_01 29 сентября 2018 | 20:38
Призыв к экстремизму - это как?
ura_123 29 сентября 2018 | 20:43
nds_01: Хороший вопрос!
polikarpich 29 сентября 2018 | 20:58
nds_01: Призывы к экстремизму - это всё, что правительству и чинушам не по нутру.
foolsdie 29 сентября 2018 | 20:43
Уже в конец опупели чинуши со своим "экстремизмом".
grigorcar 29 сентября 2018 | 20:58
"привлечь к ответственности критиков его соглашения с Чечней"
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с кем поведешься, от того и наберешься.
beliy_negr 29 сентября 2018 | 20:59
Надо отключить всем интернет!
eduard53 29 сентября 2018 | 21:02
Да никакого протеста-экстремизма, абрек-бек. Просто народу интересно, какие сейчас у кремляди меры убеждения отдать родную территорию драчливому соседу - кнут или пряник ...
anemon 29 сентября 2018 | 21:15
А на каком основании?