В Челябинской области вновь произошло землетрясение магнитудой 4,5
Было ощущение , «что в дом въехал грузовик, а мои родители подумали, что их дом сейчас развалится», — рассказал РБК один из жителей города Катав-Ивановск. По данным МЧС, пострадавших и разрушений зданий нет. Это второе землетрясение в этом районе Челябинской области за месяц.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
astet 29 сентября 2018 | 20:06
Древние Уральские горы
решили, как и Путин,
омолодиться с помощью ботокса? ;))))
utax 29 сентября 2018 | 20:15
Индонезия,Урал....Апеннины)))