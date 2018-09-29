Владимир Путин сменил начальника управления президента по внешней политике
Освобожден от должности Александр Манжосин, который был на этом посту с 2008 года. Вместо него назначен сотрудник МИДа Игорь Неверов, который с 2009-го по 2014 год был послом в Швеции.
Комментарии5
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danko1 29 сентября 2018 | 20:05
Можно подумать, что кроме Путина, разрушившего не только экономику, но и внешнюю политику, сделав всех врагами, кто-то на что-то влияет.
timber_head 29 сентября 2018 | 20:15
Что, не оправдал со Скрипалями?
justlooking 29 сентября 2018 | 20:15
А чо так? Не доволен разведчиками?
kunst54 29 сентября 2018 | 20:15
"А вы, друзья, как ни садитесь..."
sasass 29 сентября 2018 | 20:23
Неправду говорил , что ли....