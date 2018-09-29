Взрыв в Донецке, по одной из версий, мог быть инсценировкой

Этого не исключают местные силовики, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники Донецкого агентства новостей. По их мнению, инсценировка покушения может быть пиаром в рамках предвыборной кампании. Ранее в самопровозглашенной ДНР озвучили версию, что взрыв могли устроить украинские спецслужбы.

Взрыв сегодня прогремел в здании, где проходил съезд местных коммунистов. Пострадали три человека, в том числе, один из кандидатов на пост главы самопровозглашенной ДНР.