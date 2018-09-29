Взрыв в Донецке, по одной из версий, мог быть инсценировкой
Этого не исключают местные силовики, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники Донецкого агентства новостей. По их мнению, инсценировка покушения может быть пиаром в рамках предвыборной кампании. Ранее в самопровозглашенной ДНР озвучили версию, что взрыв могли устроить украинские спецслужбы.
Взрыв сегодня прогремел в здании, где проходил съезд местных коммунистов. Пострадали три человека, в том числе, один из кандидатов на пост главы самопровозглашенной ДНР.
Комментарии5
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ura_123 29 сентября 2018 | 20:06
Так там и так одна сплошная инсценировка))))
jetsam 29 сентября 2018 | 20:18
карлос???
СБУ????
КГБ????
а хто?
неужели трупы несвежие???????????????????????????
kryimzdick 29 сентября 2018 | 20:19
Хороший тамада и конкурсы интересные
sasass 29 сентября 2018 | 20:26
Пример берут с Украины - там тоже сплошные спектакли ...
ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 20:29
Взрыв сегодня прогремел в здании, где проходил съезд местных коммунистов.
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Я помню первый съезд этих умалишенных состоялся в 1902 году. Весь цивилизованный мир живет уже в 2018-м, а эти так там и остались.