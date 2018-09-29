Сотрудников ФСИН могут обязать пользоваться видеорегистраторами
Такой законопроект будет внесен в Госдуму на следующей неделе. Это крайне важный шаг, учитывая случаи пыток в колониях, сказал «Эху Москвы» автор инициативы, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. Шаргунов добавил, что многие сотрудники ФСИН не соблюдают закон, поскольку привыкли к круговой поруке.
Комментарии2
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jetsam 29 сентября 2018 | 20:16
угу.
они будут снимать пытки и продавать видео за деньги.
как доплата к зряплате.
а фсин будет хлопать и говорить "это вброс"....
проходили уже похожее....
вы просто обяжите соблюдать конституцию - это легче
и на распил тендера вротенбергам не надо....
sasass 29 сентября 2018 | 20:29
Лицемерят -почему бьют демонстрантов и об этом все молчат - демонстранты получается хуже всяких уголовников...