Сотрудников ФСИН могут обязать пользоваться видеорегистраторами

Такой законопроект будет внесен в Госдуму на следующей неделе. Это крайне важный шаг, учитывая случаи пыток в колониях, сказал «Эху Москвы» автор инициативы, депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов. Шаргунов добавил, что многие сотрудники ФСИН не соблюдают закон, поскольку привыкли к круговой поруке.