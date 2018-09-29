Односельчане Анатолия Чепиги узнали его по фото Руслана Боширова, которые распространила британская полиция...

Это сообщает Би-би-си, чей корреспондент побывал в селе Березовка Амурской области. Одна из местных жительниц вспомнила, что Чепига был офицером, служил в горячих точках и получил звание героя России. Другая женщина не была уверена, что на фото британской полиции — тот же самый человек,но узнала Чепигу по ранней фотографии на паспорт.

Все это подтверждает данные издания Инсайдер и группы Bellingcat, которые ранее сообщили, что настоящее имя Руслана Боширова, которого Лондон обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, это Анатолий Чепига. Соавтор расследования Сергей Канев был вынужден покинуть Россию из-за угрозы уголовного преследования.