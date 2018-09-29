Односельчане Анатолия Чепиги узнали его по фото Руслана Боширова, которые распространила британская полиция
Это сообщает Би-би-си, чей корреспондент побывал в селе Березовка Амурской области. Одна из местных жительниц вспомнила, что Чепига был офицером, служил в горячих точках и получил звание героя России. Другая женщина не была уверена, что на фото британской полиции — тот же самый человек,но узнала Чепигу по ранней фотографии на паспорт.
Все это подтверждает данные издания Инсайдер и группы Bellingcat, которые ранее сообщили, что настоящее имя Руслана Боширова, которого Лондон обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, это Анатолий Чепига. Соавтор расследования Сергей Канев был вынужден покинуть Россию из-за угрозы уголовного преследования.
Комментарии22
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nestor199 29 сентября 2018 | 20:02
Узнать человека на фото?
А не проще провести экспертизу?
patrikk_2 29 сентября 2018 | 20:08
Односельчане Анатолия Чепиги узнали его по фото Руслана Боширова, которые распространила британская полиция...
Одна односельчанка, которая видела Чепигу 20 лет назад, сказала что фотография Руслана Боширова похожа на Анатолия, но другая односельчанка, что видела А.Чепигу 10 лет назад и говорила с ним, сказала что он был почти уже лысый.
lager23 29 сентября 2018 | 20:20
patrikk_2: а, что ты думаешь Патерсон, или кремлеботам не положено высказывать личное мнение?
tvitov66 29 сентября 2018 | 20:10
nestor199: с эксгумацией или без?
vbgolub 29 сентября 2018 | 20:14
Посмотреть на Боширова и Петрова - полные идиоты в ГРУ. Вряд ли это в действительности так. Скорее всего, это троллинг и наглое издевательство в стиле гопников над англичанами.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 20:16
vbgolub: а наши дороги издевательство и троллинг над кем? Не, какие дороги, такие и дураки. Они подходят друг другу, как сверлышко к дырочке на корабле Союз
novirusic 29 сентября 2018 | 20:24
vbgolub: Вы зря сомневаетесь. Спецслужбы в России деградировали как и все остальное.
Дебилизируется вся страна.
Каких-то оазисов нет и быть не может.
nestor199 29 сентября 2018 | 20:18
tvitov66: Кого эксгумировать? Кота скрипалей? Так ведь он сбежал.
Проще сделать экспертизу фотографий с целью установить изображен на них один человек или это два разных человека. Есть характерные признаки, которые и с возрастом не меняются и которые с помощью пластической операции изменить нельзя.
ivfn 29 сентября 2018 | 20:21
nestor199: У Лурье есть об этом. Он говорит ,что это фотошоп
//Фейк из Солсбери или искусство фотошопа. Боширов – это не Чепига!//
https://oleglurie-new.livejournal.com/356430.html
Там он как раз фото сравнивает.
nestor199 29 сентября 2018 | 20:30
ivfn: Лурье не эксперт криминалист. Он высказывает свое мнение, почти во всем он прав.
Да Вы и сами можете сравнить: нанесите на фотографии сетку, возьмите в руки циркуль и линейку - легко убедитесь, что на фотографиях разные люди.
novirusic 29 сентября 2018 | 20:22
nestor199: Скажи какую, пидораша и предъяви Чепигу. И ее проведут.
Но ведь в Кремле Чепигу не знают, хотя ему путин звезду Героя вручал.
kryimzdick 29 сентября 2018 | 20:03
Первый офицер нетрадиционной ориентации на селе
ura_123 29 сентября 2018 | 20:10
kryimzdick: ” Никогда бы не подумала что он педераст, а ведь он в школе был отличником и поступил в военное училище! ”
Из не вошедшего в печатную версию...
drillerthriller 29 сентября 2018 | 20:05
Отработанный материал. Может уже ликвидирован .
tttyyy 29 сентября 2018 | 20:08
А я Шендеровича узнала по фото Боширова.
patrikk_2 29 сентября 2018 | 20:13
tttyyy:
...а я Кашпировского.
ivfn 29 сентября 2018 | 20:23
patrikk_2:
У Лурье есть об этом. Он говорит ,что это фотошоп
//Фейк из Солсбери или искусство фотошопа. Боширов – это не Чепига!//
https://oleglurie-new.livejournal.com/356430.html
Там он как раз фото сравнивает.
danko1 29 сентября 2018 | 20:14
tttyyy: Даже не удивляет.
У портянок не только с мозгами плохо, но и со слухом и зрением, поэтому один бред от них.
alexey65 29 сентября 2018 | 20:14
tttyyy: Знатные у тебя грибы!
nersesov 29 сентября 2018 | 20:13
я вот всё жду, когда все эти многочисленные расследователи сообщат нам, как Боширов и Петров платили за номер в отеле, карточкой расплачивались или наличными платили? А в метро, а за поезд до Солсбери и обратно, а в кафе, и не знаю, где там еще. Рыщут по российским сайтам, рассматривают фотографиции выпускников военных училищ, а кто же будет расследовать, что именно происходило в Солсбери, в Англии, где они провели 3 дня и где на каждом углу стоит по несколько камер видеонаблюдения ?? ))
kryimzdick 29 сентября 2018 | 20:18
nersesov: да все уже расследовано, расследователи мутят воду, чтобы заманить в ловушку преступников. Путин уже попался, Симонянша, а сколько всяких феэсбэхнутых и мидовских запалились
lager23 29 сентября 2018 | 20:18
Люди говорят по совести и это их право, или если власть завралась и облажалась по всем параметрам они должны подстраиваться под неё? Что первичнее — человек или государство?
Всё эти вопросы не в пользу Путена и его клептократии..