Активизация сербских вооруженных сил в связи с появлением лидера Косова не будет иметь серьезных последствий – эксперт
Активизация сербских вооруженных сил в связи с приездом лидера Косова Хашима Тачи на границу Сербии и автономного края Косово и Метохии не будет иметь серьезных последствий. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.
Ранее стало известно, что в связи с ситуацией в Косове президент Сербии Александар Вучич перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции.
«Армия Сербии приведена в готовность, но никаких действий пока на границе нет. По некоторым сообщениям известно, что албанский спецназ уже в Приштину в свои казармы. Думается, что никаких серьезных последствий этот инцидент иметь не будет», — сказала она.
Е.Гуськова также добавила, что появление косовского спецназа на данной территории было воспринято как унижение со стороны сербов. «Можно воспринять появление Хашима Тачи в окружении спецназа как мелкую наглость южного президента, однако для сербов, живущих на этой территории – это унижение», — сказала она.
Комментарии1
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nikolaitschi 29 сентября 2018 | 20:16
Распад балканской империи должен служить уроком народам многонациональных государств, ощутившим вдруг, ни с того ни с сего, свое величие.