Активизация сербских вооруженных сил в связи с появлением лидера Косова не будет иметь серьезных последствий – эксперт

Активизация сербских вооруженных сил в связи с приездом лидера Косова Хашима Тачи на границу Сербии и автономного края Косово и Метохии не будет иметь серьезных последствий. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» руководитель Центра по изучению современного балканского кризиса Института славяноведения РАН Елена Гуськова.

Ранее стало известно, что в связи с ситуацией в Косове президент Сербии Александар Вучич перевел в полную боевую готовность вооруженные силы страны и спецназ полиции.

«Армия Сербии приведена в готовность, но никаких действий пока на границе нет. По некоторым сообщениям известно, что албанский спецназ уже в Приштину в свои казармы. Думается, что никаких серьезных последствий этот инцидент иметь не будет», — сказала она.

Е.Гуськова также добавила, что появление косовского спецназа на данной территории было воспринято как унижение со стороны сербов. «Можно воспринять появление Хашима Тачи в окружении спецназа как мелкую наглость южного президента, однако для сербов, живущих на этой территории – это унижение», — сказала она.