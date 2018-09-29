Запуск транспортного корабля «Союз МС-10» запланирован на 11 октября – начальник ГИКЦ им.Титова КВ ВКС Марчук

Запуск транспортного корабля «Союз МС-10» запланирован на 11 октября. Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» рассказал начальник Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова Космических войск Воздушно-космических сил Сергей Марчук.

«11 октября 2018 будет произведен запуск транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-10», который по короткой схеме должен состыковаться с Международной космической станцией в течение 6 часов. Процесс подготовки космического аппарата начинается задолго до его запуска, для того чтобы «Союз МС-10», в течение этого короткого промежутка времени был своевременно доставлен к МКС «Альфа», — сказал он.

Также С.Марчук добавил, что 31 октября планируется запуск транспортного корабля «Прогресс МC-10», а 3 ноября – запуск космического аппарата «Глонасс-М».