Мигрант из Афганистана, который напал с ножом на прохожих в Германии, будет направлен на принудительное лечение

Такое решение принял сегодня суд, поскольку у молодого человека обнаружены психические отклонения, сообщили в прокуратуре. Накануне днем в городе Равенсбурге 21-летний беженец ранил трех человек. Полиция не рассматривает этот инцидент как теракт.