Мигрант из Афганистана, который напал с ножом на прохожих в Германии, будет направлен на принудительное лечение
Такое решение принял сегодня суд, поскольку у молодого человека обнаружены психические отклонения, сообщили в прокуратуре. Накануне днем в городе Равенсбурге 21-летний беженец ранил трех человек. Полиция не рассматривает этот инцидент как теракт.
Комментарии4
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ugiazov 29 сентября 2018 | 19:43
Его бы на пожизненное лечение.
astet 29 сентября 2018 | 19:46
ugiazov: кастрация для этого беженца
была бы лучшей терапией!
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 19:43
Свининой лечить станут?
lion64__2 29 сентября 2018 | 19:54
Таких лечат заворачиванием в свиную шкуру, а потом на осину.