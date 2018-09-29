Российское судно «Севастополь» задержано в Южной Корее без указания причин
Это заявил РИА российский консул в городе Пусан Роман Быков. По его словам, дипломаты сейчас пытаются выяснить, почему экипажу судна не дают выйти из порта. По сведениям источников газеты «КоммерсантЪ», южнокорейская сторона заподозрила судно «Севастополь» в торговле с КНДР, что запрещено санкциями Совбеза ООН. Ранее американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию и Китай в обходе санкций против Северной Кореи. В Москве это отрицают.
Комментарии8
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traxau_okurka 29 сентября 2018 | 19:34
Ну-с, ватники и портянки, что пишут в методичках? Корейцы уже жидобандеровцы или ещенет?
tvitov66 29 сентября 2018 | 20:08
traxau_okurka: они ждут доказательств что в том евреи виноваты
lager23 29 сентября 2018 | 19:36
"Суда "Сверх Державы" задерживать нельзя, значит это фейк!"
Путен В.В.
ugiazov 29 сентября 2018 | 19:41
Кремль отрицает даже когда их мордой ткнут.
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 19:43
Задержать парочку южнокорейских судов в российских портах,хватит играть в международное право,его нет,оно умерло после первой бомбы на Югославию.
vladislav 29 сентября 2018 | 19:53
abuvgrobu: "Задержать парочку южнокорейских судов в российских портах"
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На основании чего? И часто ли ты видел южно-корейские суда в российских портах??
kryimzdick 29 сентября 2018 | 20:11
abuvgrobu: Югославию никто не бомбил.
nikolaitschi 29 сентября 2018 | 19:50
Пуссан - замечательный город. Отличные рестораны, прекрасный парк, удивительный монастырь на морском берегу, потрясающий рыбный рынок, а сашими!!!!!! МИД должен бороться, чтобы ребят выпускали в город и вовремя платили зарплату!