Z Архив новостей новости
5 37 6 1839
19:31, 29 сентября 2018

Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, заявил Петр Порошенко

По его словам, это могло бы спровоцировать крупномасштабный конфликт с Россией. Выступая в Харькове, президент Украины добавил, что не допустит штурма Донецка, подобного штурму Грозного во время войны в Чечне, передает издание «Украинская правда».

Комментарии

37

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

beregov_net 29 сентября 2018 | 19:35

Кому Донбасс теперь нужен ? Население разбежалось , предприятия разворованы , на восстановление нужны огромные деньги , вот пусть Кремль и продолжает их содержать , сами ж затеяли всю эту канитель

patrikk_2 29 сентября 2018 | 19:40

Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, заявил Петр Порошенко...

Именно так говорили Лёнчик Радзиховский и Мишико Саакашвили, перед началом ковровых бомбардировок спящего Цхинвала, в рамках операции по восстановлению конституционного строя в Самачабло (Цхинвальском регионе).

beregov_net 29 сентября 2018 | 19:43

patrikk_2: А что говорил царь Вовка перед второй чеченской ?

nestor199 29 сентября 2018 | 19:48

beregov_net: Вторая чеченская с чего началась?

macsimus001 29 сентября 2018 | 20:03

nestor199: nestor199:

macsimus001 29 сентября 2018 | 20:08

nestor199: Вторая чеченская с чего началась?------------С приходом к власти Путина

beregov_net 29 сентября 2018 | 20:09

nestor199: С первой

gosha27 29 сентября 2018 | 19:51

beregov_net: Донбасс,как и Крым уже не вернуть ни военным,никаким другим путем!!!
С вашей сворой бандеровской нормальные люди не хотят иметь никаких дел,сколько бы вы не визжали!!!

kryimzdick 29 сентября 2018 | 20:06

gosha27: а кому они нужны, раздолбанные Крым и Донбасс? С отравленной природой и придурковатым населением?

beregov_net 29 сентября 2018 | 20:11

gosha27: Я же это и говорю , на фиг они сдались

koleg197 29 сентября 2018 | 19:53

beregov_net: ничего,расхерачил,купил Кадырова и все

(комментарий скрыт)

eternity88 29 сентября 2018 | 19:40

beregov_net: ну что. обломилось с "Гляйвицем", а, тупорылые - хлебайте свой "русский мир", не подавитесь! В добрый путь.
PS. Жалко, конечно, зомбированных заложников, но такими они сами себя сделали...

nersesov 29 сентября 2018 | 19:35

может, а АТО не надо было начинать?

beregov_net 29 сентября 2018 | 19:38

nersesov: А может надо было Чечне независимость дать , а не проводить две чеченские компании ?

nersesov 29 сентября 2018 | 19:44

beregov_net: вторую чеченскую компанию пришлось проводить потому, что первую проводили воры-либералы. А Порошенко лучше было бы промолчать, чем делать глупые заявления. Ничем хорошим для него штурм Донецка никогда бы не закончился.

macsimus001 29 сентября 2018 | 20:12

nersesov: nersesov: Да Донецк по сравнению с Грозным тех лет,процветающий город

koleg197 29 сентября 2018 | 20:07

beregov_net: а ты спроси у них,хотят ли они независимости?

alis_kirs 29 сентября 2018 | 20:16

beregov_net: ===А может надо было Чечне независимость дать...===
Вы вообще ничего не знаете про первую чеченскую? Чечня, после хасавюртовских соглашений, де-факто и получила независимость! И если бы тогдашние чеченские отморозки стали бы строить государство, а не продолжать террористическую деятельность на остальной территории России, было бы сейчас на политической карте мира ещё одно государство!

ura_123 29 сентября 2018 | 19:46

nersesov: Это типа как российское КТО,которое не прекращается со времени наведения ” конституционного порядка” на территориях отдельно взятых северо кавказских рэспублик?

nersesov 29 сентября 2018 | 20:06

ura_123: поезжайте на Кавказ, где вы, судя по всему, никогда не бывали. Посмотрите, как там народ живет. что там происходит, какой там порядок и, вообще, получите представление о Кавказе, прежде чем высказываться на эту тему.

beregov_net 29 сентября 2018 | 20:13

nersesov: Хреново на Кавказе народ живёт , я был в Абхазии , везде где приложили ручки русские народ живёт хреново и в самой РФ тоже

nersesov 29 сентября 2018 | 20:26

beregov_net: beregov_net: вы были в Абхазии? Так это не Северный Кавказ, а уже Заказказье. И это не Россия, а независимая, по-крайней мере, от Грузии, республика. Живут там хреново, потому что "мировая общественность" позаботилась о том, чтобы обеспечить им именно самое "хреново", изолировав их от всего мира. Нет, вы поезжайте именно на Северный Кавказ, а тогда уже и будете делать заявления насчет того, где хорошо, где плохо и пр. У вас в Беларуси я каждый год бываю. Там русские ничего не прикладывали, но живете вы как-то бедновато, несмотря на близость к Европе. А уж о свободе я даже и говорить не буду. Вы там успешно всё это задушили без помощи русских, но молитесь на своего колхозника, потому что вам нравится, что он русским иногда средний палец показывает. Вас от этого просто прёт.

ura_123 29 сентября 2018 | 20:14

nersesov: Дружок,я живу в непосредственной близости к этим самым рэспубликам,так что не рассказывай сказки)))

cromwel 29 сентября 2018 | 19:36

Конечно не будет. Очко тонко.

eternity88 29 сентября 2018 | 19:43

cromwel: ну да, это ж вы, портки тупорылые, свое очко стальным вообразили. а оно-то по факту у вас ватное. что обильные кровотечения из него в сирии наглядно доказывают.

ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 19:59

cromwel: Да уж куда до вашего, развальцованного ментами бутылками из-под шампанского.

petervladov 29 сентября 2018 | 19:38

Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, заявил Петр Порошенко
======================================
Педя алкаш да Донбасс уже тю-тю..хоть военным хоть не военным. Полякам львовскую область тоже вернуть надо. И то что Ленин тоже дарил.

jblack2 29 сентября 2018 | 19:40

Походу они задумали устроить переворот...

beregov_net 29 сентября 2018 | 19:41

Украинцам надо провести референдум о возвращении Донбасса и Крыма , если большинство граждан выскажутся против у кремлёвских разорвёт пукан ) Вот скажут украинцы что ни нужен им ни Крым , ни Донбасс , скажут пусть будут независимыми и вся кремлёвская авантюра прахом , и препятствий для пути в НАТО не станет

ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 20:11

beregov_net: Вот уж, х@юшки!!!, дорохой товарисчЪ. Это украинские земли всегда были и, тем более, останутся после того, как все эти потомки мокшанских каторжников вернулись в свои болота. Не хотели пить горилочку с салом, пусть пьют брагу с клюквой, болезные.

ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 20:19

ser_gey_love_roff: Поправка. Пост насчет Донбасса, а по Крыму немного другая история, но вам дешевле его вернуть Украине, которая сделала, в свое время, из солончаковой пустыни рай.

ura_123 29 сентября 2018 | 19:43

Дождаться пока ватники друг дружку превратят в ” холодные ватники” и всех делов,тем более процессы идут))))

abuvgrobu 29 сентября 2018 | 19:46

Как хозяин решит так шакал Табаки и будет делать, а то что, эта балоболка лепечет ничего не значит.

koleg197 29 сентября 2018 | 19:50

а тыща грывень у день?

(комментарий скрыт)

olenenok_zed 29 сентября 2018 | 19:53

Все правильно. только мирные переговоры и разоружение.
проблема Украины это перекрыть границы с Россией.
что бы ночью на эти территории не перевозили террористов и вооружение

(комментарий скрыт)

estamp 29 сентября 2018 | 19:56

Украина не будет возвращать Донбасс военным путем
---
От тож. УкроСМИ пишут уже в Киеве авто с номерами ДНР ездят.

lir59 29 сентября 2018 | 19:58

Это лучшее решение - показать Неуловимому Джо, что он и нахрен никому не нужен. Теперь эта Жучка сдохнет естественным путём.

(комментарий скрыт)

Самое обсуждаемое

Новости

Сергей Лавров призвал страны мира отказаться от зависимости от американской валюты, чтобы ослабить позиции США Российские власти стали задумываться об отказе от американской валюты после того, как США начали вводить санкции…

5 67 6 5243
Блоги

Фото дня

ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием…

5 63 6 5738 18:27
Kсенцов, фото, события
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Первое китайское предупреждение Слова китайской стороны о том, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений», весьма жестко переводят ситуацию из плоскости двусторонних отношений в оценку поведения США как безответственного глобального игрока…

5 75 6 12915 22.09
Kсша, политика, санкции, мнения
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Отвлечь внимание от главного вопроса Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлён сразу же, после выступления Т.Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России…

5 338 6 55479 27.09
Kвеликобритания, рф, скрипаль, мнения
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

Чтение – это косметическое лечение. Даже чтение самой сильной литературы. Помочь человеку может только человек…

5 43 6 7344 28.09
#слушать 01:44:45 8читать ;смотреть $скачать 24.0 МБ
Kлитература, культура, быков, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Ксения Собчак политик

Избирателям настолько надоела власть, что они проголосовали за любого кандидата Лучше снять действующего губернатора, поддержав меньшее зло из его оппонентов сегодня, это позволит в следующий раз под давлением избирателей зарегистрировать и поддержать настоящую оппозицию…

5 99 6 17045 24.09
Kполитика, выборы, общество, мнения
Блоги

Алексей Мельников публицист

Успеть к войне за две недели Россия все глубже увязает в чужой войне, в далекой от своих границ Сирии…

5 154 6 26700 24.09
Kсирия, израиль, рф, внешняя политика, явлинский, мнения
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Жертвы плебисцита Радоваться абсолютно нечему, произошедшее в минувшее воскресенье — очередной шаг по лестнице, ведущей вниз…

5 97 6 16703 25.09
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

Элла Памфилова опровергает информацию о том, что выборы в Хабаровском крае могут быть полностью отменены «В настоящий момент у Избирательной комиссии Хабаровского края и у ЦИК России нет оснований для отмены итогов выборов в регионе», — подчеркнула Памфилова…

5 32 6 5617 23.09
Kобщество, выборы, регионы, события
Новости

СМИ: Подпись главы УПЦ митрополита Онуфрия в обращении об автокефалии в 1991 году была поставлена под давлением Просьба в свое время была направлена на имя патриарха Московского и всея Руси Алексия II, но затем отозвана…

5 34 6 6052
Интервью Особое мнение

Сергей Удальцов гость: Сергей Удальцов политик

Мы будем продолжать, и рано или поздно мы эту реформу отменим. Вот, я могу сказать однозначно: если левые силы придут к власти, вернется старый пенсионный возраст…

5 59 6 10577 26.09
#слушать 36:13 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2984926

5 46 6 8418 19:05
#слушать 49:33 8читать $скачать 11.3 МБ
Новости

Кандидат на пост главы самопровозглашенной ДНР Игорь Хакимзянов пострадал при взрыве в Донецке Ранены еще три человека…

5 41 6 7461
Блоги

Александр Минкин журналист

Двойник. Немой Онегин. Часть ХVIII А ведь если б привезли на допрос, то обыскали б. И неизбежно истолковали глаголом жги — как призыв к бунту. На что ж ещё разжигать сердца людей?..

5 43 6 7957 25.09
Kлитература, поэзия, образование, политика, события
Блоги

Комментарий Посольства России в Норвегии по делу о задержании российского гражданина «Считаем, что задержание и последующий арест носят надуманный характер и совершены под нелепым предлогом»...

5 38 6 7234 23.09
Kобщество, рф, норвегия, события
Блоги

Андрей Никулин преподаватель философии

Риски противостояния с Израилем И так и не дано ответа на простой вопрос, каковы дальнейшие российские действия, если израильские ВВС разнесут переданные асадовцам С-300?..

5 30 6 5733 25.09
Kизраиль, сирия, события

Популярное за неделю

Новости

Бывшего офицера спецслужб пытались отравить из-за того, что он начал расследовать деятельность российских ЧВК После нападения у него проявились симптомы, похожие на те, что были у издателя «Медиазоны» Петра Верзилова…

5 61 6 15065
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Опоноситься и проблеваться где-нибудь в Солсбери – это точно хайп на весь мир. Кстати, какая-то девица попробовала. Это же самое модное местечко для отравлений…

5 51 6 119685 26.09
#слушать 48:24 8читать ;смотреть $скачать 11.1 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Голосование
Есть ли у вас уверенность, что долларовые вклады не будут принудительно конвертированы в рубли?
5 64 6 25748 23.09
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете «Путин, уходи!» — кричат регионы. И немного о бюджете Почему вдруг губернаторские выборы стали важными?..

5 184 6 318227 23.09
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, выборы, экономика, видео, мнения
Блоги

«Настоящее время» блог проекта

+ Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Почему силовики помогли раскрыть Петрова и Боширова. Объясняет соавтор расследования Сотрудники ФСБ ищут тех, кто сдал журналистам анкеты Александра Петрова и Руслана Боширова, из-за проведения операции исчезли предложения «пробить по базам» определенных людей…

5 98 6 127268 27.09
8читать ;смотреть
Kполитика, общество, власть, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7298537
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3678754

Сегодня в эфире