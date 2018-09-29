Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, заявил Петр Порошенко
По его словам, это могло бы спровоцировать крупномасштабный конфликт с Россией. Выступая в Харькове, президент Украины добавил, что не допустит штурма Донецка, подобного штурму Грозного во время войны в Чечне, передает издание «Украинская правда».
Комментарии37
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beregov_net 29 сентября 2018 | 19:35
Кому Донбасс теперь нужен ? Население разбежалось , предприятия разворованы , на восстановление нужны огромные деньги , вот пусть Кремль и продолжает их содержать , сами ж затеяли всю эту канитель
patrikk_2 29 сентября 2018 | 19:40
Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, заявил Петр Порошенко...
Именно так говорили Лёнчик Радзиховский и Мишико Саакашвили, перед началом ковровых бомбардировок спящего Цхинвала, в рамках операции по восстановлению конституционного строя в Самачабло (Цхинвальском регионе).
beregov_net 29 сентября 2018 | 19:43
patrikk_2: А что говорил царь Вовка перед второй чеченской ?
nestor199 29 сентября 2018 | 19:48
beregov_net: Вторая чеченская с чего началась?
macsimus001 29 сентября 2018 | 20:03
nestor199: nestor199:
macsimus001 29 сентября 2018 | 20:08
nestor199: Вторая чеченская с чего началась?------------С приходом к власти Путина
beregov_net 29 сентября 2018 | 20:09
nestor199: С первой
gosha27 29 сентября 2018 | 19:51
beregov_net: Донбасс,как и Крым уже не вернуть ни военным,никаким другим путем!!!
С вашей сворой бандеровской нормальные люди не хотят иметь никаких дел,сколько бы вы не визжали!!!
kryimzdick 29 сентября 2018 | 20:06
gosha27: а кому они нужны, раздолбанные Крым и Донбасс? С отравленной природой и придурковатым населением?
beregov_net 29 сентября 2018 | 20:11
gosha27: Я же это и говорю , на фиг они сдались
koleg197 29 сентября 2018 | 19:53
beregov_net: ничего,расхерачил,купил Кадырова и все
eternity88 29 сентября 2018 | 19:40
beregov_net: ну что. обломилось с "Гляйвицем", а, тупорылые - хлебайте свой "русский мир", не подавитесь! В добрый путь.
PS. Жалко, конечно, зомбированных заложников, но такими они сами себя сделали...
nersesov 29 сентября 2018 | 19:35
может, а АТО не надо было начинать?
beregov_net 29 сентября 2018 | 19:38
nersesov: А может надо было Чечне независимость дать , а не проводить две чеченские компании ?
nersesov 29 сентября 2018 | 19:44
beregov_net: вторую чеченскую компанию пришлось проводить потому, что первую проводили воры-либералы. А Порошенко лучше было бы промолчать, чем делать глупые заявления. Ничем хорошим для него штурм Донецка никогда бы не закончился.
macsimus001 29 сентября 2018 | 20:12
nersesov: nersesov: Да Донецк по сравнению с Грозным тех лет,процветающий город
koleg197 29 сентября 2018 | 20:07
beregov_net: а ты спроси у них,хотят ли они независимости?
alis_kirs 29 сентября 2018 | 20:16
beregov_net: ===А может надо было Чечне независимость дать...===
Вы вообще ничего не знаете про первую чеченскую? Чечня, после хасавюртовских соглашений, де-факто и получила независимость! И если бы тогдашние чеченские отморозки стали бы строить государство, а не продолжать террористическую деятельность на остальной территории России, было бы сейчас на политической карте мира ещё одно государство!
ura_123 29 сентября 2018 | 19:46
nersesov: Это типа как российское КТО,которое не прекращается со времени наведения ” конституционного порядка” на территориях отдельно взятых северо кавказских рэспублик?
nersesov 29 сентября 2018 | 20:06
ura_123: поезжайте на Кавказ, где вы, судя по всему, никогда не бывали. Посмотрите, как там народ живет. что там происходит, какой там порядок и, вообще, получите представление о Кавказе, прежде чем высказываться на эту тему.
beregov_net 29 сентября 2018 | 20:13
nersesov: Хреново на Кавказе народ живёт , я был в Абхазии , везде где приложили ручки русские народ живёт хреново и в самой РФ тоже
nersesov 29 сентября 2018 | 20:26
beregov_net: beregov_net: вы были в Абхазии? Так это не Северный Кавказ, а уже Заказказье. И это не Россия, а независимая, по-крайней мере, от Грузии, республика. Живут там хреново, потому что "мировая общественность" позаботилась о том, чтобы обеспечить им именно самое "хреново", изолировав их от всего мира. Нет, вы поезжайте именно на Северный Кавказ, а тогда уже и будете делать заявления насчет того, где хорошо, где плохо и пр. У вас в Беларуси я каждый год бываю. Там русские ничего не прикладывали, но живете вы как-то бедновато, несмотря на близость к Европе. А уж о свободе я даже и говорить не буду. Вы там успешно всё это задушили без помощи русских, но молитесь на своего колхозника, потому что вам нравится, что он русским иногда средний палец показывает. Вас от этого просто прёт.
ura_123 29 сентября 2018 | 20:14
nersesov: Дружок,я живу в непосредственной близости к этим самым рэспубликам,так что не рассказывай сказки)))
cromwel 29 сентября 2018 | 19:36
Конечно не будет. Очко тонко.
eternity88 29 сентября 2018 | 19:43
cromwel: ну да, это ж вы, портки тупорылые, свое очко стальным вообразили. а оно-то по факту у вас ватное. что обильные кровотечения из него в сирии наглядно доказывают.
ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 19:59
cromwel: Да уж куда до вашего, развальцованного ментами бутылками из-под шампанского.
petervladov 29 сентября 2018 | 19:38
Украина не будет возвращать Донбасс военным путем, заявил Петр Порошенко
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Педя алкаш да Донбасс уже тю-тю..хоть военным хоть не военным. Полякам львовскую область тоже вернуть надо. И то что Ленин тоже дарил.
jblack2 29 сентября 2018 | 19:40
Походу они задумали устроить переворот...
beregov_net 29 сентября 2018 | 19:41
Украинцам надо провести референдум о возвращении Донбасса и Крыма , если большинство граждан выскажутся против у кремлёвских разорвёт пукан ) Вот скажут украинцы что ни нужен им ни Крым , ни Донбасс , скажут пусть будут независимыми и вся кремлёвская авантюра прахом , и препятствий для пути в НАТО не станет
ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 20:11
beregov_net: Вот уж, х@юшки!!!, дорохой товарисчЪ. Это украинские земли всегда были и, тем более, останутся после того, как все эти потомки мокшанских каторжников вернулись в свои болота. Не хотели пить горилочку с салом, пусть пьют брагу с клюквой, болезные.
ser_gey_love_roff 29 сентября 2018 | 20:19
ser_gey_love_roff: Поправка. Пост насчет Донбасса, а по Крыму немного другая история, но вам дешевле его вернуть Украине, которая сделала, в свое время, из солончаковой пустыни рай.
ura_123 29 сентября 2018 | 19:43
Дождаться пока ватники друг дружку превратят в ” холодные ватники” и всех делов,тем более процессы идут))))
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 19:46
Как хозяин решит так шакал Табаки и будет делать, а то что, эта балоболка лепечет ничего не значит.
koleg197 29 сентября 2018 | 19:50
а тыща грывень у день?
olenenok_zed 29 сентября 2018 | 19:53
Все правильно. только мирные переговоры и разоружение.
проблема Украины это перекрыть границы с Россией.
что бы ночью на эти территории не перевозили террористов и вооружение
estamp 29 сентября 2018 | 19:56
Украина не будет возвращать Донбасс военным путем
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От тож. УкроСМИ пишут уже в Киеве авто с номерами ДНР ездят.
lir59 29 сентября 2018 | 19:58
Это лучшее решение - показать Неуловимому Джо, что он и нахрен никому не нужен. Теперь эта Жучка сдохнет естественным путём.