Президент Владимир Путин сегодня неофициально прилетел в Хакасию, где губернатор был вынужден уйти в отставку
Об этом пишет «Новая газета», информагентства и сайт Кремля о поездке молчат. После провала в первом туре выборов «единоросс» Виктор Зимин, который почти 10 лет руководил регионом, отказался от дальнейшей борьбы. Второй тур будет 7 октября. До этого «единороссы»потерпели поражение уже в трех регионах. В Приморье результаты выборов были отменены, новые будут в декабре. В Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР.
Комментарии21
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
vilingrad 29 сентября 2018 | 19:32
Путин подчищает за собой гуано? Это новость!
astet 29 сентября 2018 | 19:39
vilingrad: мочить,
если представится возможность!
danko1 29 сентября 2018 | 19:57
astet: Путин сам давно дрожит, что его замочат, поэтому и поездки тайные и территории зачищают.
Его уже от страха и охрана 5-тысячная не помогает, вс
tanyaya 29 сентября 2018 | 19:57
astet: Путин уже в той стадии деменции, когда забывают, что месяц-два назад уже приезжал пособирать брусничку. Но в Тыву. Вот и прилетел в Хакасию. 32 вертолёта. 1500 ФСО-шников. Президентский борт. Выходит малорослый старый человек с лицом оплывшей бабушки и спрашивает:
- Это Хакасия?
- Это Хакасия.
- А где Тыва?
- Это Хакасия.
- А где брусника?
- Это Хакасия. У нас есть брусника.
- А где Шойгу?
- Это Хакасия. У нас найдётся и шойгу.
- Бля ваще как здорово, дайте мне шойгу, заводите моторочку, поеду за брусничкой, 10 лет её не видел и его тоже.
- ??????????
tvitov66 29 сентября 2018 | 19:57
astet: мочить краснокнижных маралов давно вошло в забаву у властьзавымядержащих
cite 29 сентября 2018 | 19:33
Похоже сам будет баллотироваться, бедолага...
redrica 29 сентября 2018 | 19:34
Понатыкали "своих". Теперь приходится облетать дозором ))))
gvs 29 сентября 2018 | 19:35
Будет делать политическому покойнику искусственное дыхание через анус? )))
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 19:36
Какое интересное сказуемое : полетел, прилетел и замечательно ПРОЛЕТЕЛ.
astet 29 сентября 2018 | 19:42
aleks50: а существительное - " фанера"? ;)))
jetsam 29 сентября 2018 | 19:49
обычно на вентилятор из кремля только дерьмо летает...
а тут путен. сам .непахан-нецарь-непатриарх-вошьДь.
mosser 29 сентября 2018 | 19:49
Долетаешься стерх
nestor199 29 сентября 2018 | 19:58
mosser: Угрожаете?
tanyaya 29 сентября 2018 | 20:04
nestor199: Да. Угрожаем - в оставку невменёныша. А что, нельзя?
mosser 29 сентября 2018 | 20:17
nestor199: не ссы тебя не касается, тебя просто с работы уволим без пенсии в 45,будешь как все до 65 пахать.
nestor199 29 сентября 2018 | 20:21
mosser: Да я в запас ушел, когда мне и сорока не было. Больше двадцати лет пенсию получаю.
student_ru_ru 29 сентября 2018 | 20:22
nestor199: Поэтому такой орёл?)
halifax 29 сентября 2018 | 19:51
Инкогнито
lager23 29 сентября 2018 | 20:00
Приехал "ручной управлянт", его говно в стране разгребать некому, пускай корячится!
vot_eto_da 29 сентября 2018 | 20:03
Просматривая заголовки, пропустил в этом слово "губернатор". Получилось забавно
mosser 29 сентября 2018 | 20:21
vot_eto_da: да! Супер без гебернатора, аж читать приятно