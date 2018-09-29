Президент Владимир Путин сегодня неофициально прилетел в Хакасию, где губернатор был вынужден уйти в отставку

Об этом пишет «Новая газета», информагентства и сайт Кремля о поездке молчат. После провала в первом туре выборов «единоросс» Виктор Зимин, который почти 10 лет руководил регионом, отказался от дальнейшей борьбы. Второй тур будет 7 октября. До этого «единороссы»потерпели поражение уже в трех регионах. В Приморье результаты выборов были отменены, новые будут в декабре. В Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР.