В России собираются создать отечественную машину для гонок «Формулы-1»
Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что этот вопрос обсуждался на его встрече с автопроизводителями в Сочи в рамках Гран-при России «Формулы-1». По мнению вице-премьера, российский болид появится в течение 10 лет, передает ТАСС.
Комментарии25
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starokozlovicky2gus 29 сентября 2018 | 19:08
А через десять лет либо дедушка окончательно в иллюзорный мир отъедет и забудет про болид, либо всем будет уже не до него - все мысли будут только о гуманитарке.
gs1112 29 сентября 2018 | 19:17
Иж-комби скотчем к С-200 примотают
gordy 29 сентября 2018 | 19:18
"По мнению вице-премьера, российский болид появится в течение 10 лет, ..."
Как Путин в ладоши хлопнет, так и появится?
opiatnovyi63 29 сентября 2018 | 19:21
gordy: Что за автопроизводители?
slovoidelo199 29 сентября 2018 | 19:34
opiatnovyi63: //Что за автопроизводители?//
Рогозин?
seryj_wolk 29 сентября 2018 | 19:40
gordy: Обалдеть, сколько светлого будущего у рфии. Но не через 10 лет, а через 30, когда рфский болид станет экспонатом рфского музея автомобилестроения. Если, конечно, рфия еще будет к тому времени существовать.
ura_123 29 сентября 2018 | 19:59
gs1112: И гордо скажут ” Вот конкурент Мак Ларен-Мерседес!”
Как было надысь с ИЖ-Комби и Теслой))))
astet 29 сентября 2018 | 19:20
starokozlovicky2gus: это важное дело
нужно поручить непременно Рогозину!!!
Он уже и в космосе преуспел.
Российский болид
под руководством Рогозина
будет самым быстрым в мире!!!
P.S. Как там путинский лимузин поживает?
В котором он блеснул во время инаугурации? ;)))
stebinmaku 29 сентября 2018 | 19:11
Ё-болид
tomorrow_never_knows 29 сентября 2018 | 19:15
stebinmaku: I-bolid
sagen 29 сентября 2018 | 19:21
stebinmaku: Рогозина коренником запрячь, пристяжными Сечина и Соловьева. Эти вытянут.
tvitov66 29 сентября 2018 | 19:11
Вот как Луну освоим, так сразу и в Ф-1 начнём осваиваться
sensei54 29 сентября 2018 | 19:13
На базе лимузина "Кортеж", но только с карасиновым двигателем.
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 19:16
Готовится очередной попил бюджетных средств..
jetsam 29 сентября 2018 | 19:18
может сначала на смартфонах потренироваться?
потом на компы перейти...
потом на велосипеды\мопеды
потом на мотороллеры
и уже потом замахиваться на ульяма, нашего, шекспира?
tv_victim 29 сентября 2018 | 19:19
Фоменко опять привлеките! У него нехило получается очки втирать!
ramun 29 сентября 2018 | 19:19
Да,да,все будет.И болид для гонок,и база на Луне,и спину вареньем намажут.Потом.
Вот только с врагами разберемся.Вы держитесь,пока.
rodom_neotkuda 29 сентября 2018 | 19:19
дык
стариков поимели.. есть еще дети.. ну много есть в лепрозории, кто не может ответить
бедными быть не стыдно
судьба.. родина !!
zolingen 29 сентября 2018 | 19:22
Где же ты, «Маруся»,с кем теперь гуляешь?
nikolaitschi 29 сентября 2018 | 19:24
А почему бы не порезвиться за счет налогоплательщика. Им не достаточно, что каждый предпенсионер Саранска, глядя на стадион, понимает какой он дурак. Они хотят, чтобы остальные тоже утвердились в этом почетном звании.
cromwel 29 сентября 2018 | 19:26
Я долго ржал. Наверно у главного совсем моразм. Не знает чем пропиариться. Последние деньги у нас отнял а тут пожалуйста формула 1
doxerom 29 сентября 2018 | 19:27
Ф-1 уже есть, причем давно, лимонка называется. Привязываем ее к любой машине и ... дальше как пойдет. Дешево и сердито, ни одна падла буржуйская не обгонит.
pantera_1 29 сентября 2018 | 19:35
Ха-ха. Насмешили.
slovoidelo199 29 сентября 2018 | 19:36
///В России собираются создать отечественную машину для гонок «Формулы-1»///
Других проблем у России более нет. Это последняя. Вот решат и сразу в Мухосранске вода в кранах появиться. И без тошнотворного запаха и не отвратительного цвета...
timber_head 29 сентября 2018 | 20:18
Забавно, что буржуйские новости звучат как "сделали", "запустили", "разработали", а российские "собирается создать", "планирует разработать", "надеется запустить". Впрочем, все логично. У них зарабатывают деньги делая дело, а у нас воруют, ездя по ушам.