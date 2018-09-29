///В России собираются создать отечественную машину для гонок «Формулы-1»///

Вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что этот вопрос обсуждался на его встрече с автопроизводителями в Сочи в рамках Гран-при России «Формулы-1». По мнению вице-премьера, российский болид появится в течение 10 лет, передает ТАСС.