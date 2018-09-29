Сергей Скрипаль во время своей работы на британскую разведку передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль во время своей работы на британскую разведку передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил. Об этом в своей книге рассказал журналист BBC Марк Урбан.
Отрывок из готовящейся к выходу книги о Сергее Скрипале начинается с его службы в посольстве на Мальте в 80-х. По возвращении оттуда, разочаровавшийся в российской военной разведке Скрипаль попросил об отставке, но руководство ее не приняло, назначив его в Испанию. Там экс-полковник познакомился с агентом МИ-6, которому и удалось его завербовать. Урбан в своей книге отмечает, что у британской разведки впервые за 30 лет появился свой человек в ГРУ. Россиянин, которому дали позывной «Немедленный», согласился передавать информацию в обмен на гарантии, что у него в случае чего будет возможность отступления. По возвращении в Москву Скрипаль придумал конспиративный способ коммуникации – секреты он записывал невидимыми чернилами на страницах книг русских классиков, а его жена передавала их как подарки агентам МИ-6 во время своих поездок за границу. Скрипаль ушел из ГРУ в 1999 году, но сотрудничать с МИ-6 он продолжал вплоть до 2004 года, когда его арестовали.
Книга под названием «Skripal Files» написана на основе бесед с Сергеем Скрипалем, которые состоялись когда журналист Марк Урбан собирал информацию о работе шпионов после холодной войны. После покушения на Скрипаля, которое произошло весной этого года и спровоцировало международный скандал, Урбан решил издать материал в отдельной книге.
Комментарии15
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tv_victim 29 сентября 2018 | 19:08
Пипец идиотизм! Там что, позапрошлый век на дворе?
patrikk_2 29 сентября 2018 | 19:10
Сергей Скрипаль во время своей работы на британскую разведку передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил...
Какой же он всё-таки смелый, находчивый и изобретательный, этот Серёга Скрипаль, настоящий пример для подражания, у московских этнических либералов.
beliy_negr 29 сентября 2018 | 19:17
patrikk_2: Находчивые и изобретательные, это окружение Путина, смотри как они все дружно стали миллиардерами. Героями и акадэмиками. Вот истинный пример для подражания следующим поколениям.
gordy 29 сентября 2018 | 19:27
Как в кино?
patrikk_2 29 сентября 2018 | 19:30
Серёга Скрипаль и почти все изменники в Российской империи, СССР и современной России, по происхождению были украинцами. Нация - проститутка, чему тот удивляться.
astet 29 сентября 2018 | 19:36
beliy_negr: так и будет,
если россияне,
которым старательно прививается
культ Сталина,
не потребуют расстрелять
изменников Родины ;))))
vezdehod 29 сентября 2018 | 19:45
Старо как мир - неужели ничего новенького с тех пор не изобрели?
tvitov66 29 сентября 2018 | 19:09
... и аверняка чернильницу (из мякиша) съедал
tv_victim 29 сентября 2018 | 19:11
tvitov66: Наверное только этим приемам секретности и учат в хваленых окадемиях спесслушп!
ivfn 29 сентября 2018 | 19:16
tvitov66:
и аверняка чернильницу (из мякиша) съедал//
Не пропадать же добру ,да и жрать хочется.
nata_roo 29 сентября 2018 | 19:14
Респект британцам! Всеми способами грамотно сбивают панику среди своего населения. Пассаж "что у британской разведки впервые за 30 лет появился свой человек в ГРУ" немедленно заставляет думать обывателя, что целью террористической атаки было именно устранить великого и ужасного Скрипаля...
alexandr_l 29 сентября 2018 | 19:21
nata_roo: заставляет думать обывателя, что целью террористической атаки было именно устранить великого и ужасного Скрипаля...
А на самом деле, целью была женщина-побирушка.
velbkeirf1 29 сентября 2018 | 20:08
nata_roo: дык может агличане его и отравили за дезу ,знали ведь что он слюнявит карандаш химический
nersesov 29 сентября 2018 | 19:38
молоком между строчками писал, как настоящий большевик-ленинец ))
mamiluk 29 сентября 2018 | 19:55
Да, что там чернила...у него была "шапка невидимка"!