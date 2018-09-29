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19:02, 29 сентября 2018

Сергей Скрипаль во время своей работы на британскую разведку передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль во время своей работы на британскую разведку передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил. Об этом в своей книге рассказал журналист BBC Марк Урбан.

Отрывок из готовящейся к выходу книги о Сергее Скрипале начинается с его службы в посольстве на Мальте в 80-х. По возвращении оттуда, разочаровавшийся в российской военной разведке Скрипаль попросил об отставке, но руководство ее не приняло, назначив его в Испанию. Там экс-полковник познакомился с агентом МИ-6, которому и удалось его завербовать. Урбан в своей книге отмечает, что у британской разведки впервые за 30 лет появился свой человек в ГРУ. Россиянин, которому дали позывной «Немедленный», согласился передавать информацию в обмен на гарантии, что у него в случае чего будет возможность отступления. По возвращении в Москву Скрипаль придумал конспиративный способ коммуникации – секреты он записывал невидимыми чернилами на страницах книг русских классиков, а его жена передавала их как подарки агентам МИ-6 во время своих поездок за границу. Скрипаль ушел из ГРУ в 1999 году, но сотрудничать с МИ-6 он продолжал вплоть до 2004 года, когда его арестовали.

Книга под названием «Skripal Files» написана на основе бесед с Сергеем Скрипалем, которые состоялись когда журналист Марк Урбан собирал информацию о работе шпионов после холодной войны. После покушения на Скрипаля, которое произошло весной этого года и спровоцировало международный скандал, Урбан решил издать материал в отдельной книге.

Комментарии

15

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tv_victim 29 сентября 2018 | 19:08

Пипец идиотизм! Там что, позапрошлый век на дворе?

patrikk_2 29 сентября 2018 | 19:10

Сергей Скрипаль во время своей работы на британскую разведку передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил...

Какой же он всё-таки смелый, находчивый и изобретательный, этот Серёга Скрипаль, настоящий пример для подражания, у московских этнических либералов.

beliy_negr 29 сентября 2018 | 19:17

patrikk_2: Находчивые и изобретательные, это окружение Путина, смотри как они все дружно стали миллиардерами. Героями и акадэмиками. Вот истинный пример для подражания следующим поколениям.

gordy 29 сентября 2018 | 19:27

Как в кино?

patrikk_2 29 сентября 2018 | 19:30

Серёга Скрипаль и почти все изменники в Российской империи, СССР и современной России, по происхождению были украинцами. Нация - проститутка, чему тот удивляться.

astet 29 сентября 2018 | 19:36

beliy_negr: так и будет,
если россияне,
которым старательно прививается
культ Сталина,
не потребуют расстрелять
изменников Родины ;))))

vezdehod 29 сентября 2018 | 19:45

Старо как мир - неужели ничего новенького с тех пор не изобрели?

tvitov66 29 сентября 2018 | 19:09

... и аверняка чернильницу (из мякиша) съедал

tv_victim 29 сентября 2018 | 19:11

tvitov66: Наверное только этим приемам секретности и учат в хваленых окадемиях спесслушп!

ivfn 29 сентября 2018 | 19:16

tvitov66:
и аверняка чернильницу (из мякиша) съедал//
Не пропадать же добру ,да и жрать хочется.

nata_roo 29 сентября 2018 | 19:14

Респект британцам! Всеми способами грамотно сбивают панику среди своего населения. Пассаж "что у британской разведки впервые за 30 лет появился свой человек в ГРУ" немедленно заставляет думать обывателя, что целью террористической атаки было именно устранить великого и ужасного Скрипаля...

alexandr_l 29 сентября 2018 | 19:21

nata_roo: заставляет думать обывателя, что целью террористической атаки было именно устранить великого и ужасного Скрипаля...

А на самом деле, целью была женщина-побирушка.

velbkeirf1 29 сентября 2018 | 20:08

nata_roo: дык может агличане его и отравили за дезу ,знали ведь что он слюнявит карандаш химический

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nersesov 29 сентября 2018 | 19:38

молоком между строчками писал, как настоящий большевик-ленинец ))

mamiluk 29 сентября 2018 | 19:55

Да, что там чернила...у него была "шапка невидимка"!

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