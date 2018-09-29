Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль во время своей работы на британскую разведку передавал Лондону информацию при помощи невидимых чернил. Об этом в своей книге рассказал журналист BBC Марк Урбан.

Отрывок из готовящейся к выходу книги о Сергее Скрипале начинается с его службы в посольстве на Мальте в 80-х. По возвращении оттуда, разочаровавшийся в российской военной разведке Скрипаль попросил об отставке, но руководство ее не приняло, назначив его в Испанию. Там экс-полковник познакомился с агентом МИ-6, которому и удалось его завербовать. Урбан в своей книге отмечает, что у британской разведки впервые за 30 лет появился свой человек в ГРУ. Россиянин, которому дали позывной «Немедленный», согласился передавать информацию в обмен на гарантии, что у него в случае чего будет возможность отступления. По возвращении в Москву Скрипаль придумал конспиративный способ коммуникации – секреты он записывал невидимыми чернилами на страницах книг русских классиков, а его жена передавала их как подарки агентам МИ-6 во время своих поездок за границу. Скрипаль ушел из ГРУ в 1999 году, но сотрудничать с МИ-6 он продолжал вплоть до 2004 года, когда его арестовали.

Книга под названием «Skripal Files» написана на основе бесед с Сергеем Скрипалем, которые состоялись когда журналист Марк Урбан собирал информацию о работе шпионов после холодной войны. После покушения на Скрипаля, которое произошло весной этого года и спровоцировало международный скандал, Урбан решил издать материал в отдельной книге.