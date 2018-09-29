В Петербурге задержали активиста во время одиночного пикета в поддержку Алексея Навального
Мужчина требовал выпустить политика из-под ареста.
Активист Игорь Бородко находится в одном из городских отделений полиции. Об этом сообщили в штабе Навального в Петербурге. По информации оппозиционеров, полицейские задержали молодого человека во время одиночного пикета на Невском проспекте. Бородко вышел с плакатом «Свободу Навальному». При этом за что именно задержали мужчину – пока не уточняется. Напомним, Алексей Навальный в начале этой неделе получил 20 суток ареста, причем до этого политик уже месяц провел в спецприёмнике. Его обвиняют в организации несогласованных митингов против повышения пенсионного возраста, которые прошли в разных городах России 9 сентября.
В середине недели в Петербурге задержали сразу нескольких активистов, которые выступили с одиночными пикетами в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова.
Комментарии17
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nina51 29 сентября 2018 | 19:10
Борьба ради борьбы ))) Дай им плакат "Свободу Юрию Деточкину !" ведь пойдут )))
patrikk_2 29 сентября 2018 | 19:12
Активист Игорь Бородко находится в одном из городских отделений полиции...
Теперь его наверняка отравят, если Британия, Франция, Германия или Украина, не предоставят ему статус политического беженца.
danko1 29 сентября 2018 | 19:20
Ну и трусливый карлик захватил в России власть.
Хотя все нормальные люди видят, что царек голый и полное ничтожество, но этот трус на репрессиях пытается агонию своего преступного режима продлить.
patrikk_2 29 сентября 2018 | 19:27
danko1:
Данка-волчанка, к жидобандеровцам надо относиться как к бешеным ханаанским собакам. Если по дурости считать их гражданами России, то они снова разрушат наше государство, как в 1917, 1991 и как в 2014 на Украине.
ivfn 29 сентября 2018 | 19:32
patrikk_2:
Казалось бы, со столь богатой криминальной историей, Алексей уже должен был научиться должным образом вести себя в суде, но нет. У него каждый раз как первый раз, поэтому каждый раз ведёт он себя как ссыкло и стрелочник.
Вот и теперь он всеми силами пытался свалить ответственность на ближайших соратников, Соболь и Албурова, и "съехать" на том, что на момент организации акции он уже отсиживался на нарах, а потому просто не мог их организовывать.
Примечательно, что такую же тактику этот «Павлик Морозов» использовал и ходе слушаний по делу "Ив Роше". Для себя он кое-как добился условного срока, в то время как брательник загремел по полной.
lager23 29 сентября 2018 | 19:52
ivfn: Как уже говорилось, появление тролля бывает продиктовано желанием вызвать конфликт, который даст возможность«отыграться» на неугодном человеке, оскорбить его «легальным путём», запятнать репутацию (пусть отмывается и доказывает, что он «не верблюд»), не правда ли, дружище?
lager23 29 сентября 2018 | 19:49
patrikk_2: они снова разрушат наше государство, как в 1917, 1991 и как в 2014 на Украине.
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Патерсон, у тебя когнитивный диссонанс на почве инфекционной желчной злобы "а ля киселёв" и службе говяной клептократии, неужели ты считаешь премьера-импотента меньшей угрозой "твоему государству"?
ivfn 29 сентября 2018 | 19:26
patrikk_2:
//Мужчина требовал выпустить политика из-под ареста. //
ТРЕБОВАЛ!
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ!!!!!!
mosser 29 сентября 2018 | 20:04
patrikk_2: а тебе точно повесят, хотя нет, ты сам.
lager23 29 сентября 2018 | 19:39
nina51: это их право по Конституции РФ, или вы имеете что-то против основного Закона?
tom_tom 29 сентября 2018 | 19:11
Если власть боится революции, значит она уже превратилась в угнетателей
eduard53 29 сентября 2018 | 19:11
"Бородко вышел с плакатом "Свободу Навальному" ..."
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Одиночный пикет - смертельная угроза фашизоидному правежу ...
abuvgrobu 29 сентября 2018 | 19:12
Ещё один подобным образом надеется приобрести себе реноме борца и свалить..
bekipp 29 сентября 2018 | 19:18
Вышел на пикет, не выше, в тюрьму без разбора, и всё хорошо.
aleks50 Алексей Клубников 29 сентября 2018 | 19:26
Страшно мешал хождению портянок с фотокарточками в нагрудных кормашках любимой виолончели кума Вовы путина.
nikolaitschi 29 сентября 2018 | 19:32
Делай, что должен. И будет, что будет.
mosser 29 сентября 2018 | 20:01
Навальному надо, как Ленину пожить в Швейцарии, народ и сам все сделает-жрать то не на что. А то могут как Немцова убить.