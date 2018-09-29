В Петербурге задержали активиста во время одиночного пикета в поддержку Алексея Навального

Мужчина требовал выпустить политика из-под ареста.



Активист Игорь Бородко находится в одном из городских отделений полиции. Об этом сообщили в штабе Навального в Петербурге. По информации оппозиционеров, полицейские задержали молодого человека во время одиночного пикета на Невском проспекте. Бородко вышел с плакатом «Свободу Навальному». При этом за что именно задержали мужчину – пока не уточняется. Напомним, Алексей Навальный в начале этой неделе получил 20 суток ареста, причем до этого политик уже месяц провел в спецприёмнике. Его обвиняют в организации несогласованных митингов против повышения пенсионного возраста, которые прошли в разных городах России 9 сентября.



В середине недели в Петербурге задержали сразу нескольких активистов, которые выступили с одиночными пикетами в поддержку украинского режиссёра Олега Сенцова.