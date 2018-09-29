КНДР не собирается разоружаться в одностороннем порядке без гарантий безопасности со стороны США

Это заявил на Генассамблее ООН глава МИДа Северной Кореи Ли Ен Хо. Он также призвал Совбез ООН смягчить санкции в ответ на отказ Пхеньяна от ядерных испытаний. Ранее о важности шагов навстречу КНДР сказал «Эху Москвы» постпред России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя добавил, что диалог Северной Кореи и США развивается в русле дорожной карты, которая принята с участием Китая.