КНДР не собирается разоружаться в одностороннем порядке без гарантий безопасности со стороны США
Это заявил на Генассамблее ООН глава МИДа Северной Кореи Ли Ен Хо. Он также призвал Совбез ООН смягчить санкции в ответ на отказ Пхеньяна от ядерных испытаний. Ранее о важности шагов навстречу КНДР сказал «Эху Москвы» постпред России при ООН Василий Небензя.
Василий Небензя добавил, что диалог Северной Кореи и США развивается в русле дорожной карты, которая принята с участием Китая.
Комментарии13
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banyi4 29 сентября 2018 | 19:08
Интересно, а есть в мире хоть один идиот (хохлов не принимать во внимание), кто имел надежду, что Ын на енту фигню пойдёт? )
beregov_net 29 сентября 2018 | 19:31
banyi4: "хохлов не принимать во внимание " , а вот "жидов , хачей , чурок , косоглазых и нигеров" можно принимать во внимание ? Я у тебя как у фашика спрашиваю , потому что обзывать целый народ идиотами могут только фашисты
bazilgu 29 сентября 2018 | 19:35
banyi4: "Хохлов не принимать во внимание..."
Адольфа Алоизовича начитался?
lager23 29 сентября 2018 | 19:13
без гарантий безопасности со стороны США...
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Главное не верить гарантиям РФ (в отношении территориальной целостности) которые были даны в отношении Украины, не правда ли?
sagen 29 сентября 2018 | 19:13
Украина может поделится опытом, но для страховки Ыну надо заручится и гарантиями России, тогда уже точно будет верняк,
ditar 29 сентября 2018 | 19:15
Да ладно, можно меморандум подписать, например в Будапеште. Это 100% гарантия, Россия подтвердит.
petervladov 29 сентября 2018 | 19:17
Если КНДР уничтожит свой ядерный потенциал будет такое как с Ираком. США верить нельзя. Это агрессивное государство.
lager23 29 сентября 2018 | 19:32
petervladov: ЯО в 90-х отдала Украина, а кинула их на свои гарантии путенская РФ, не правда ли?
beregov_net 29 сентября 2018 | 19:33
petervladov: Точно , пиндосы спят и видят как захватить Сев.Корею , это ж такой лакомый кусок , жара и ни хрена нет , все пиндосы мечтают переехать в Сев.Корею
thesonhuman 29 сентября 2018 | 19:27
Гарантию может дать один лишь Бог, но корейцы, как и другие азиаты не под сенью Бога.
delovoy_podolsk 29 сентября 2018 | 19:35
Даже северокорейцы требуют гарантий США! А раз требуют, значит доверяют. О гарантиях со стороны России в серьёзных вопросах трезвомыслящие люди даже не вспоминают. Какие могут быть гарантии от государства, которое постоянно обманывает своих же граждан?
bazilgu 29 сентября 2018 | 19:39
Грош цена этим гарантиям. В Будапештском Меморандуме 1994 года Украине гарантировалась территориальная целостность и нерушимость границ в обмен от отказа от ядерного оружия. Одним из гарантов были США. И что? Куда теперь можно засунуть эти гарантии?
ugiazov 29 сентября 2018 | 19:51
bazilgu: Как раз США их соблюдает. Потому и помогает.