Внуки испанского диктатора Франко просят разрешения перезахоронить его останки в соборе в центре Мадрида
Обращение направлено в Минюст. При этом в нем содержится объяснение из 12-ти пунктов, почему семья политика выступает против эксгумации, — пишет газета «Расон». Ранее в правительстве Испании заявили, что эксгумация останков Франко состоится в любом случае. Власти считают, что диктатору не место в мавзолее, который был построен по его приказу.
Комментарии2
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polsan 29 сентября 2018 | 18:38
Потомки диктаторов нигде не бедствуют!
Они владеют практически всем что награбил их папашка!
banderobab 29 сентября 2018 | 18:54
Обязательно!
Но сначала разделить на мощи и по кусочку - в центре прибалтийских столиц, в Варшаве, Польше и , конечно, на украине, на проспекте мрази шухевича.
Европейский неонацизм, подогреваемый из-за океана, ждёт полной легализации. И ему дано добро.