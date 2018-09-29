Взрыв в Донецке, по одной из версий, мог быть инсценировкой
Этого не исключают местные силовики, передает «Интерфакс» со ссылкой на источники Донецкого агентства новостей. По их мнению, инсценировка покушения может быть пиаром в рамках предвыборной кампании. Ранее в самопровозглашенной ДНР озвучили версию, что взрыв могли устроить украинские спецслужбы.
Взрыв сегодня прогремел в здании, где проходил съезд местных коммунистов. Пострадали три человека, в том числе, один из кандидатов на пост главы самопровозглашенной ДНР.
Комментарии15
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
kottigr1 29 сентября 2018 | 18:33
Бандитский анклав - бандитские разборки.. Не зря оттуда уже сбежало 70% местного населения на мирные территории Украины..
josepp 29 сентября 2018 | 18:53
kottigr1: Почему не 100? Врать не стыдно?
ura_123 29 сентября 2018 | 18:34
Так а тож! Но тем не менее возле забегаловки с названием ” сепар” установили булыжник с нацарапанным словом из трёх букв! И это не ухо и не хор )))
vezdehod 29 сентября 2018 | 18:51
Спор партийных работников - решили пошухарить.
tv_victim 29 сентября 2018 | 18:36
Переполох в зверинце....
sam2018 29 сентября 2018 | 18:39
Отравление в Солсбери по одной из версий, может быть инсценировкой.
aleksandr39 29 сентября 2018 | 18:50
sam2018: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -российских граждан - военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
klukvik 29 сентября 2018 | 18:46
проще все, граната из кармана выпала
kaputvsemu 29 сентября 2018 | 18:48
Нынче укроДРГ
Стали невидимками -
Рвёт пуканы в ДНР
Бандеровскими минками.
testmeter 29 сентября 2018 | 18:49
Воскресший Захарченко - это ли не наше всё?!
josepp 29 сентября 2018 | 18:51
Трагедия в Одессе и война на Донбассе - тоже инсценировка? На "Эхе" совсем совесть потеряли.
aleksandr39 29 сентября 2018 | 18:54
josepp: В Донбассе воюют боевики -наемники -российские граждане из " частной военной группировки " под названием ОПГ " днр -лугандон " ,рано или поздно их будут судить в Нюрнберге как фашистов за преступления против человечности .
compare 29 сентября 2018 | 18:53
да кому они нужны,"лугандон-коммуняки"? курам на смех-"дывырсия"...))
ebyliberactov 29 сентября 2018 | 18:54
...местные силовики ... Это силовики случаем не из СБУ? Эхо давно перешло в разряд фейковых СМИ - своими высерами заполняя пространство интернета, соревнуясь во лжи с украинскими силовиками.
jetsam 29 сентября 2018 | 18:55
да ты что ....
и тут англичанка врёт???????
в нашей лугандонии?????????
да это сахарная пудра из рязани пукнула, небось...