Северная Корея призвала Совбез ООН смягчить санкции в ответ на прекращение ядерных испытаний
Пхеньян также потребовал гарантий безопасности со стороны США. Глава МИДа КНДР Ли Йон Хо, выступая на Генассамблее ООН, сказал, что без этого страна не может отказаться от ядерного оружия.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi4 29 сентября 2018 | 18:47
Угу! ) Щас пиндосы и разбежались) А может они ещё и на Израиль санкции введут , за владение ЯО, без ведома СБ ООН )))))))
klukvik 29 сентября 2018 | 18:51
толстый по французским сырам и винам затосковал