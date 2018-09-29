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18:29, 29 сентября 2018

Премьер-министр Молдавии потребовал вывода российских войск из Приднестровья

Выступая на Генассамблее ООН, Павел Филипп призвал Москву прекратить незаконную провокационную деятельность. По его мнению, полный вывод российских войск будет способствовать урегулированию приднестровского конфликта.

Комментарии

21

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nitsahon 29 сентября 2018 | 18:33

давно пора...

assaassin 29 сентября 2018 | 18:36

nitsahon: ...давно пора...


Это почему же?

minerr 29 сентября 2018 | 18:38

assaassin: Войнушки видать захотелось.

vinnidi 29 сентября 2018 | 18:48

minerr: Значит чушпаны пригожинские не отрицаете, что и на Донбассе это 100% дело рук путинского кремля?!!

minerr 29 сентября 2018 | 18:54

vinnidi: Ага...и особенно в Крыму. Как и в Сев. Осетии с Абхазией война прекратилась в то самое мгновение как там появились российские войска и только поэтому за последние 10 лет ни один грузин, осетин или абхаз не погиб под обстрелом.

student_ru_ru 29 сентября 2018 | 18:51

minerr: Откроем третий фронт?

dataan 29 сентября 2018 | 18:55

Премьер Молдавии малахольный. Ему лечится надо. С головой явные проблемы

vezdehod 29 сентября 2018 | 18:49

assaassin:
Это почему же?
===============================================
Да потому же! Нечего им там делать на чужбине.

tv_victim 29 сентября 2018 | 18:33

Русофобы! Гуцуло-фошысты!

stebinmaku 29 сентября 2018 | 18:36

"призвал Москву прекратить незаконную провокационную деятельность. "
- - - - -
В смысле, провокационная деятельность бывает и законной..

cilovit 29 сентября 2018 | 18:38

А чем ему российские войска мешают урегулированию конфликта ?

nestor199 29 сентября 2018 | 18:41

cilovit: Ему российские войска просто мешают.

minerr 29 сентября 2018 | 18:41

cilovit: Да так же как и российские войска в Крыму мешают ВСУ - ни пострелять тебе, ни поубивать мирных жителей.

vinnidi 29 сентября 2018 | 18:51

cilovit: Тем, что разжигают конфликты и провокационную деятельность везде где находятся даже через украинские храмы московско-гундяевского рпц!!!

testmeter 29 сентября 2018 | 18:54

cilovit: Российские войска - они всегда только помогают. Всюду, куда влезли эти вонючие портянки (Афганистан, Приднестровье, Чечня, Абхазия, Осения, Донбасс, Крым, Сирия) конфликты превращаются в затяжные неразрешимые кровопролитные гнойники. Русский духъ, однако...

lion64__2 29 сентября 2018 | 18:41

В таком случае молдаванских гастарбайтеров, а также цыган следует вернуть назад в полном объёме. Так оно правильно будет.

student_ru_ru 29 сентября 2018 | 18:44

Почему нас никто не любит? А потому мы несём бездуховному миру духовность, требуя взамен всего лишь денег, на которые нам нужен кокаин, чтобы дальше продолжать нести духовность, а нас за это нагло подвергают лжи. А ложь, повторенная много раз, становится правдой. И поэтому нас не любят.

minerr 29 сентября 2018 | 18:51

student_ru_ru: Че, студент, на кокаин не хватает?

student_ru_ru 29 сентября 2018 | 18:54

minerr: С какой целью интересуетесь? С целью перевода стрелок?

vea4ek 29 сентября 2018 | 18:50

Ай нане, нане...

kaputvsemu 29 сентября 2018 | 18:55

"Не ходите вы к нам, не ходите!" -
Умолял Павел Филипп в ООН.
"Не п...те вы там, не п...те,
Настамнет, вывсёврёти, Додон!"

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