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18:08, 29 сентября 2018

Сербия привела свою армию и полицию в боевую готовность из-за обострившейся ситуации на границе с Косово

Власти Евросоюза уже призвали Белград и Приштину к сдержанной реакции на взаимные действия.

«Сербия не будет намерена терпеть агрессию в отношении своего народа в Косове и Метохии», — именно так оценил появление 60 косовских спецназовцев у границы страны глава сербской Канцелярии по Косову и Метохии Марко Джурич. По словам его словам военные из гвардии Косово приблизились к административным границам Сербии, окружив здешние заповедник и озеро. В оценках Джурич был резок: «Вооруженные люди сделали это, чтобы президент Косова Хашим Тачи мог прогуляться, пофотографироваться и покататься в лодке по озеру Газиводе». Президент Сербии Александар предупредил мировое сообщество, что подобное поведение неприемлемо и Сербия будет защищать свой народ. Глава муниципалитета Зубин-Поток, где и находится данная территория, Стеван Вулович сообщил, что никто из местного сербского населения не арестован и не пострадал. Ранее глава Сербии Вучич посетил сербские поселения, на что в Приштине решили ответить поездкой своего лидера. При этом косовским военным доступ на эти территории запрещен. Некоторое время назад спецназ из Косова покинул водохранилище Газиводе, но по прежнему остается в пределах запретной зоны.

Этим вечером президент Сербии Александр Вучич намерен выступить с обращением к жителям страны и косовским сербам по поводу сложившейся ситуации.

Комментарии

7

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yulya_tsikinna__ 29 сентября 2018 | 18:11

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dzed_barukh_buza 29 сентября 2018 | 18:14

Зубин-Поток расположен в косово...

velbkeirf1 29 сентября 2018 | 18:29

dzed_barukh_buza: зачетно лизнул геевропеец

dzed_barukh_buza 29 сентября 2018 | 18:52

velbkeirf1: кто о чом а русский лищнехромосомный о своем заветном - о своем гействе...

banyi4 29 сентября 2018 | 18:25

Странно! Там же святочи демократии так старались )

poluputing 29 сентября 2018 | 18:29

banyi4: не хрен волкам скалиться, готовьтесь делом братушек поддержать. Дай вам бог ещё один плацдарм, авось надорвётесь, болезные

serhio_25__ 29 сентября 2018 | 18:40

poluputing: А что, разве укропы не пойдут помогать сербам давить косовских сепаров? Или там сепары, кого надо сепары?

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