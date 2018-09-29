Сотрудники ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы
На снимке сильно похудевший украинский режиссер сидит на кушетке, его осматривает врач. Сенцов накануне был доставлен из колонии Лабытнанги в городскую больницу. Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием.
Однако, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в интервью «Эху Москвы» допустила, что госпитализация связана с критическим состоянием Олега Сенцова.
Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку в колонии 139-й день, требуя освободить всех украинских политзаключенных.
Комментарии8
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yulya_tsikinna__ 29 сентября 2018 | 18:12
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banderobab 29 сентября 2018 | 18:28
И что, блинорожая физиономия бандита-бандеровца с погонялом "Режиссер" изменилась в лучшую сторону?
Голодовка по-бандеровски - это "голодовка" по-бандеровски. ;)
ura_123 29 сентября 2018 | 18:17
А оперуполномоченная по правам человека Москалькова вроде как говорила что он ”Даже поправился на несколько килограммов”(с)
poluputing 29 сентября 2018 | 18:26
ura_123: чего там оперуполномоченная, её лучше назвать чистильщиком, палачём или киллером по правам человека
severnaj 29 сентября 2018 | 18:25
На это страшно смотреть. Путин садист, он испытывает наслаждение, унижая и мучая других.Потому,, его комплексы что знает нет ничтожнее существа чем он.
tv_victim 29 сентября 2018 | 18:29
severnaj: А ты? Великое существо, что ли? Или твой террорист-симулянт?
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 18:37
severnaj: ""На это страшно смотреть. "" - что ты несешь? Я, без всяких голодовок, имею точно такое же телосложение.
lion64__2 29 сентября 2018 | 18:38
Это дешёвый фарс, а не голодовка. Если бы на самом деле не ел столько времени, то давно бы уже про него говорили в прошедшем времени. А тут вполне себе живой.