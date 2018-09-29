Сотрудники ФСИН опубликовали фотографию Олега Сенцова из больницы

На снимке сильно похудевший украинский режиссер сидит на кушетке, его осматривает врач. Сенцов накануне был доставлен из колонии Лабытнанги в городскую больницу. Во ФСИН утверждают, что это связано с плановым обследованием.

Однако, зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева в интервью «Эху Москвы» допустила, что госпитализация связана с критическим состоянием Олега Сенцова.

Олег Сенцов, осужденный по обвинению в терроризме, держит голодовку в колонии 139-й день, требуя освободить всех украинских политзаключенных.