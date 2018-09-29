Соавтор расследования о Петрове и Боширове Сергей Канев подтвердил «Эху Москвы», что уехал из России

Журналист узнал, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина.

Ранее издание Инсайдер совместно с группой Bellingcat сообщило, что настоящее имя Руслана Боширова, которого Лондон обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, это Анатолий Чепига. Утверждается, что он полковник ГРУ и Герой России. В Кремле сказали, что таких героев не знают.

Сергей Канев правильно делает, что опасается за свою жизнь, сказал «Эху Москвы» писатель и публицист Виктор Шендерович. Шендерович добавил, что в России, по его мнению, уже нет ни закона, ни нормальных представлений о добре и зле.