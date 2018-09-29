Соавтор расследования о Петрове и Боширове Сергей Канев подтвердил «Эху Москвы», что уехал из России
Журналист узнал, что его могут обвинить в подготовке теракта против президента Владимира Путина.
Ранее издание Инсайдер совместно с группой Bellingcat сообщило, что настоящее имя Руслана Боширова, которого Лондон обвиняет в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, это Анатолий Чепига. Утверждается, что он полковник ГРУ и Герой России. В Кремле сказали, что таких героев не знают.
Сергей Канев правильно делает, что опасается за свою жизнь, сказал «Эху Москвы» писатель и публицист Виктор Шендерович. Шендерович добавил, что в России, по его мнению, уже нет ни закона, ни нормальных представлений о добре и зле.
Комментарии9
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sokal123 29 сентября 2018 | 18:13
Правильно ,а то отравят.
danko1 29 сентября 2018 | 18:19
sokal123: Могут просто осудить на годы.
Когда в путинских судах сплошь хахалевы, плюющие на закон, выполняющие указания власти, то любой абсурдный приговор утвердят, что тысячи судебных приговоров доказывают.
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 18:35
danko1: ""Могут просто осудить на годы"" - например, кого у нас посадили на годы?
banderobab 29 сентября 2018 | 18:38
Раз побежал, значит знает за собой правонарушение, которое тянет на хорошую уголовку, иначе не боялся бы, а стремился к судебному разбирательству.
Ну да ничего, Интерпол его выдаст и Суд состоится. Верим. Ждем.
serhio_25__ 29 сентября 2018 | 18:33
sokal123: ""Правильно ,а то отравят."" - что правильно-то? Травят-то на Западе, а не в России.
parasuk_ 29 сентября 2018 | 18:27
Будет теперь как бабченко бухать и попрошайничать :)
seryj_wolk 29 сентября 2018 | 18:32
parasuk_: Лучше жить на свободе в Европе, чем в рфской тюрьме. Так что сделал он правильно.
entoni 29 сентября 2018 | 18:43
seryj_wolk: один такой уже пожил в квропах на свободе, тут за то, что на Красной площади свои гениталии приколотил к булыжнику просто пожурили, а там - в европах посадили за "любовь к исскуству" (это про павленского)