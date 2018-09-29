Депутат Госдумы Вера Ганзя обвинила СМИ в искажении ее слов о том, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя обвинила СМИ в искажении ее слов о том, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей. Член комитета по бюджету и налогам заявила «Эху Москвы», что ее высказывания были выдернуты из контекста, и она больше не хочет общаться с журналистами.

Накануне в эфире радио «Говорит Москва» депутат Вера Ганзя сказала, что от зарплаты в 380 тысяч у нее остаются только одни долги по кредитной карте, потому что парламентариям не дают денег на представительские расходы. Вскоре спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против подобных выплат. По его мнению, они бы стали источником коррупции.