Депутат Госдумы Вера Ганзя обвинила СМИ в искажении ее слов о том, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей
Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя обвинила СМИ в искажении ее слов о том, что ей не хватает зарплаты в 380 тысяч рублей. Член комитета по бюджету и налогам заявила «Эху Москвы», что ее высказывания были выдернуты из контекста, и она больше не хочет общаться с журналистами.
Накануне в эфире радио «Говорит Москва» депутат Вера Ганзя сказала, что от зарплаты в 380 тысяч у нее остаются только одни долги по кредитной карте, потому что парламентариям не дают денег на представительские расходы. Вскоре спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил против подобных выплат. По его мнению, они бы стали источником коррупции.
Комментарии14
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uhovostro 29 сентября 2018 | 18:07
Конечно исказили! Она хотела сказать, что 380 тыщ в месяц это слишком много, и она хочет половину отдавать нищим пенсионерам, а журналюги продажные вона как всё обернули и переврали, гады!...
boooben 29 сентября 2018 | 18:21
Ганзя, Небензя!
Твою мать. Кунсткамера какая-то.
danko1 29 сентября 2018 | 18:23
boooben: Она может жаловаться, что ей за нажатие кнопки "за" за преступные законы миллионов не доплачивают, хотя и минималки не заслужила
Но почему-то не жалуется на отсутствие совести..
banderobab 29 сентября 2018 | 18:23
Для депутатов такого уровня, с таким большим объемом работы и сложнейшим графиком - 380 т-р это ничто.
Конечно же, если бюджет позволяет, то стоило бы им поднять зарплату хотя бы до 800-1200 тр. Все бы отнеслись к этому с пониманием, они же наши представители.
student_ru_ru 29 сентября 2018 | 18:24
banderobab: Вы почему не любите депутатов?
polsan 29 сентября 2018 | 18:33
banderobab: и это ты, тролль, за 11-80 тут потеешь и хочешь из своих денег наверное поднять твоим представителям зряплату?! ))
tv_victim 29 сентября 2018 | 18:08
Да все с ней понятно.... Если даже им вообще не платить зарплату, а наоборот, собирать с них по 10 лямов в месяц - и то едва ли они сдадут мандаты! Лоббистская деятельность вкупе с иммунитетом от уголовного преследования - золотая жила.
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gvs 29 сентября 2018 | 18:11
Представительские расходы - это на пропой и кутежи?
uhovostro 29 сентября 2018 | 18:22
gvs: А на тряпки?! А на Багамы?! А на тачки?! А на детишкам на оксфорды и кембриджы??? А на квартирки в испаниях-италиях??? А на ботоксы-шмотоксы???...Вам-то легко говорить, у вас таких головных болей нету...
archibald_dandy_esquire 29 сентября 2018 | 18:31
uhovostro:
на ботоксы-шмотоксы много надо - вот глав-ботокс целую клинику в Австрии снимает - привозит штук 500 охранников, которые там стоят, пока ему вкалывают - дорого же - не всяккая депутана себе может такое позволить - не хватает
обидно, да?..
ura_123 29 сентября 2018 | 18:13
Бедненькая,как её жалко... Как и Валуева,для которого ” бедность не порок” ))))
Шоу уродов какое-то.
student_ru_ru 29 сентября 2018 | 18:13
Оскорбление чувств депутатов.
gregor 29 сентября 2018 | 18:25
Вера Ганзя не родственница ли Василию Небензя ?